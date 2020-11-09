اجتماع تنسيقي للعمل البرلماني

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض الاجتماع التنسيقي الدوري الرابع خلال هذا العام والذي عقدته وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والذي تم تنظيمه عن بُعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، خطط وآليات الارتقاء بعمليات التنسيق والمتابعة وتفعيل العمل المشترك لتعزيز تكامل الأدوار، ومواصلة تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في توظيف جميع الإمكانات لخدمة المواطن وتحقيق جميع احتياجاته.

حضر الاجتماع طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن سالم النعيمي، أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني.