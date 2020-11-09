المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يطلق منصة «إثراء»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالتعاون مع شركة «Adobe» الأميركية، منصة «إثراء»، التي تهدف إلى تطوير وتقديم أفضل الممارسات في الاتصال والتعلم المستمر لأعضاء شبكة الاتصال الحكومي التي تضم 70 عضواً من مؤسسات وجهات إمارة الشارقة، من خلال إنشاء نظام إدارة التعلم المبتكر، المعروف باسم «Adobe Captivate Prime».

وتشمل الدورات التدريبية مجموعة واسعة من الموضوعات والتي تشمل مهارات التقديم، وحل المشكلات، وإدارة المشاريع، وأساسيات إدارة المخاطر، وإدارة الأزمات، وبناء الفرق، ونماذج الاتصال، والإنتاجية المهنية، ومهارات القيادة، ومهارات التسويق.

وقالت هدى الدح، مدير إدارة الاتصال الحكومي: «ستقدم «Adobe» من خلال منصة «إثراء» عشرات الدورات التدريبية لأعضاء شبكة الاتصال الحكومي، والتي ستشتمل على جوانب مختلفة من مسؤولياتهم المهنية اليومية والتحديات التي يواجهونها، بالإضافة إلى أنها ستسهم في نموهم الشخصي كقادة المستقبل».