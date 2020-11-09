دعوة للحصول على تطعيم «الإنفلونزا»

أبوظبي (الاتحاد)

دعا مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة أبوظبي، سكان الإمارة إلى الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وذلك مع قرب بداية فصل الشتاء وارتفاع احتمالية التعرض للإصابة.

وأوضح المركز أن التطعيم متوافر في كافة المنشآت الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومبادلة للرعاية الصحية.

وأشار المركز بأن التطعيم يقدم بالمجان لجميع المواطنين، فيما يستثني عدد من فئات المقيمين من رسوم التطعيم البالغة 50 درهماً، وهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها، وهم العاملون في قطاع الرعاية الصحية، والأطفال دون سن الخامسة، النساء الحوامل، الحجاج والمعتمرون، المدخنون، كبار السن من عمر 65 عاماً فما فوق والأشخاص الذين يتلقون علاجات قد تضعف من قدرة جهازهم المناعي أو الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية - ما عدا ضغط الدم -، ويستثنى كذلك من الرسوم المصابون بأمراض الرئة المزمنة بما في ذلك الربو، أمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى والسمنة المفرطة بمؤشر كتلة الجسم يبلغ 40 أو أكثر.

وقال مطر النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «نواصل وضع صحة ورفاه جميع أفراد المجتمع في الإمارة على رأس أولوياتنا، إذ ندعوهم للحصول على تطعيم الانفلونزا الموسمية، الذي يعد أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية والحد من مضاعفاتها، ويسهم ذلك في الحد من انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع، ويحافظ على صحة الجميع من مختلف الأعمار، ما يعزز من كفاءة القطاع الصحي، ويعمل على مواصلة الارتقاء بجودة خدماته».

سبب

فيروسات الإنفلونزا هي المُسببة للإنفلونزا الموسمية التي تتراوح أعراضها ما بين الخفيفة والشديدة، وتؤثر بشكل رئيس على الجهاز التنفسي وخاصة الأنف والبلعوم. وفي حين أن التعافي لمعظم المصابين بالإنفلونزا يتم خلال بضعة أيام إلى أسبوعين من الإصابة، قد تتفاقم الحالة لدى البعض بالإصابة بالتهاب في الرئتين، أو الأذن، أو الجيوب الأنفية، أو تدهور في الحالة الصحية لدى المصابين، كما قد تهدد الإنفلونزا حياة بعض المصابين.

تطعيم موظفي حكومة عجمان

أطلقت دائرة الموارد البشرية بعجمان، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في مركز الطب الوقائي بعجمان حملة تطعيم لموظفي حكومة عجمان، ضمن الحملة الوطنية التوعوية بالأنفلونزا الموسمية.

وأكد عبدالله بوشهاب، مدير إدارة البرامج وخدمات الموارد البشرية بالدائرة، أن الحملة تأتي في إطار الاهتمام بصحة الموارد البشرية وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض.