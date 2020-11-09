«المرجعي الوطني» يطلق الفحص الشامل لحديثي الولادة

أبوظبي ( الاتحاد)

أطلق المختبر المرجعي الوطني، أحد مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، خدمة فحوص شاملة لحديثي الولادة، تتيح اكتشاف 43 من حالات اضطرابات الأيض والغدد الصماء والهيموغلوبين، وغيرها من الاضطرابات الشائعة في دولة الإمارات ودول المنطقة، وذلك لتحديد المشاكل الصحية بصورة مبكرة، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية من علاجها قبل أن تتفاقم وتسبب أضراراً يصعب علاجها في المستقبل.

وتُجرى الفحوص في المنشأة التابعة للمختبر بمدينة أبوظبي الصناعية، والحاصلة على اعتماد «آيزو 1589» واعتماد كلية علماء الأمراض الأميركية، اللذَين يحظيان بشهرة عالمية في مجال التميز بمعايير خدمات المختبرات.

وقال عبد الحميد العبيسي، الرئيس التنفيذي للمختبر: استندنا في إطلاق هذه الفحوص الجديدة إلى خبرتنا الواسعة في المجال، وعلى المجموعة الشاملة والمتنوعة من خدمات التحاليل المتوافرة لدينا والتي تضم أكثر من 4700 فحص مخبري.

وقال الدكتور باسل الطرابلسي، المسؤول الطبي الأول في المختبر المرجعي الوطني والمدير الطبي للمختبرات في مدينة أبوظبي الصناعية: إن «الفحوص تمكِّن مقدمي الرعاية الصحية من تحديد الاضطرابات القابلة للعلاج في وقت مبكر جداً من عمر المواليد، وقبل أن تؤدي إلى حدوث ضرر صحي لا يمكن علاجه. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحليل العينات المخبرية داخل الدولة بدلاً من إرسالها إلى الخارج، يساعد في تسريع الحصول على النتائج وضمان دقتها.