حملة تفتيشية على الأسوار المؤقتة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية على الأسوار المؤقتة في المواقع الإنشائية، شملت مناطق: شاطئ الراحة، وجزيرة الريم، والسعديات، وياس، ومنطقة الرياض، والشامخة، والشوامخ، وذلك بالتنسيق مع المراكز الفرعية، بهدف الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع والمباني المجاورة من مخاطر الأسوار المهملة، وزيادة الوعي لدى المقاولين والاستشاريين والعاملين في المواقع الإنشائية بضرورة وأهمية سلامة الأسوار المؤقتة في المشاريع بنسبة 100%. وتهدف الحملة إلى توفير بيئة عمل آمنة بقطاع البناء والإنشاء، ورفع نسبة الالتزام بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة وتأمينها بشكل تام، لتقليل نسب الحوادث قبل فترة التقلبات الجوية، وكذلك التفتيش على كافة المواقع الإنشائية، وضمان التزامها بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة.