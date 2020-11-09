«تدوير» تنظم حملة توعية لطلبة المدارس

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، حملة توعية افتراضية شاملة، تستهدف الطلبة في مختلف المراحل التعليمية إلى جانب الهيئات التدريسية وأولياء الأمور، في كافة أرجاء إمارة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة. تستهدف الحملة 9000 طالب وطالبة، وتستمر لبداية 2021 وترمي إلى تعميق الوعي بالثقافة البيئية وترسيخ القيم الإيجابية لدى الطلبة بمختلف المراحل الدراسية والجامعية تجاه البيئة، وتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة التي يلزم تبنيها في التعامل مع النفايات بكافة أشكالها وآفات الصحة العامة، باعتبارها إحدى أهم ركائز رؤية أبوظبي 2030 لتعزيز مسيرة الاستدامة.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام المركز :«تأتي الحملة تماشياً مع أهداف المركز الاستراتيجية وجهوده الرامية إلى زيادة وعي المجتمع، وإرساء وتبني الممارسات البيئية السليمة، المتمثلة بآليات التعامل الصحيح والآمن مع النفايات وآفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي لدى هذه الشريحة الهامة والأصيلة من مكونات المجتمع الإماراتي.