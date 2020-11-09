80 ألف معاملة بـ«الخدمات الحكومية» في الظفرة

الظفرة (وام)

أنجزت مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة ببلدية منطقة الظفرة 80.694 معاملة خلال الربع الثالث من العام 2020، بواقع 58.504 معاملات لبلدية منطقة الظفرة، و22.190 معاملة للشركاء الاستراتيجيين، وتم تقديمها من خلال مراكز الخدمات الحكومية في مدن المنطقة، وعبر المنصات الرقمية للبلدية.

وتواصل مراكز الخدمات الحكومية تقديم المبادرات التي تسهم في تحقيق رضا الجمهور، حيث تم تقديم مبادرة تفعيل الهوية الرقمية للجهات الحكومية، وذلك بهدف التنسيق المستمر مع الشركاء الحكوميين والدوليين لضمان تكامل الأدوار وتبادل المعرفة، بجانب تواصل التوعية بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.