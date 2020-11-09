التوعية بالأجواء الماطرة

دبي (وام)‏

نشرت مواصلات الإمارات مجموعة من إرشادات التوعية والنصائح لسائقيها، بشأن اضطراب الأحوال الجوية بسبب الأمطار وتجمعات المياه والضباب أو الرياح المثيرة للغبار والأتربة التي تسبب تدني مدى الرؤية الأفقية، بما يكفل تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للمنقولين عبر أسطول مركباتها الذي تجاوز 36 ألف مركبة.

وذكرت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية، أن مواصلات الإمارات تتبنى حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تحقق قيم الشركة المتمثلة بالسلامة والمسؤولية والعناية اللازمة للمنقولين عبر أسطول مركباتها في مختلف الأوقات والأحوال الجوية.