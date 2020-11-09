الحديريات الترفيهي يستقبل زواره اليوم

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت «شركة مدن العقارية»، عن افتتاح ست وجهات ترفيهية وسياحية في جزيرة الحديريات أمس، بما يجعل من الجزيرة واحدة من أبرز الأماكن السياحية والترفيهية في أبوظبي. ويشترط للاستمتاع بالمرافق الترفيهية في الجزيرة الحجز المسبق، اتباعاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد- 19». وتقدم الوجهات الترفيه من خلال مجموعة من أنشطة اللياقة البدنيّة والرياضية. ومشروع الحديريات الترفيهي يقع في جزيرة الحديريات، وهي أحدث وجهة في أبوظبي للأنشطة الترفيهية والرياضية ومغامرات التخييم. ويضم مرافق متميزة، أبرزها «باب النجوم» الذي يقدم لزواره أول تجربة فريدة للتخييم الحضري في الإمارة، والواجهة البحرية النابضة بالحياة «مرسانا»، والتي تضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، و«القرية الرياضية 321»، و«سيركيت X»، وقرية التحدي لهواة المغامرة، وملاعب الحديريات، ومسار الدراجات، ومنتزه الدراجات الهوائية لعشاق الرياضة، وممشى الحديريات التراثي لمحبي الطبيعة وشاطئ الحديريات.

وتم تطوير مشروع الحديريات الترفيهي من قبل شركة «مُدُن العقارية»، التابعة لشركة «القابضة»، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل.

ونظمت مدن العقارية، أمس، جولة لوسائل الإعلام في المرافق الترفيهية، والتي خلالها أكد أحمد الشيخ الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في شركة مدن العقارية أن مشروع الحديريات الترفيهي يعد إضافة جديدة متميّزة إلى المحفظة السياحيّة للعاصمة أبوظبي. ومن خلال الجمع بين التجارب الثقافية وأنماط الحياة الفريدة التي تحتفي بالتنوع الغني في أبوظبي، يقدم المشروع باقة متنوعة من العروض التي ستجذب الزائرين من كافة مشارب الحياة ومن مختلف الفئات العمريّة.

ولفت إلى أن مشروع الحديريات الترفيهي يشكل دليلاً دامغاً على رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. ونسعى في شركة مُدن العقارية من خلال هذا المشروع إلى تقديم أحدث وسائل الجذب التي من شأنها دفع قطاع السياحة، والبناء على مكتسباتنا لترسيخ مكانة العاصمة كوجهة سياحية رائدة.

وأشار أحمد الكويتي، مدير إدارة التخطيط العمراني في دائرة البلديات والنقل، إلى أن الدائرة بالتعاون مع «مدن العقارية» وضعت خطة شاملة لتطوير جزيرة الحديريات وتحديد ملامح المستقبل العمراني فيها، وتم اتباع أفضل المعايير العمرانية والأدلة المتبعة في الدائرة لتكون الوجهة الترفيهية المفضلة لمدينة أبوظبي. وقال الكويتي: بعد أن كانت جزيرة الحديريات مركزاً للغواصين الباحثين عن اللؤلؤ في الماضي، ستصبح حالياً وجهةً مُجتمعية فريدة ومتميّزة تستوحي مفهومها من أسلوب حياة محاط بعجائب الطبيعة الساحرة والخلابة، كما تجمع الجزيرة تشكيلة واسعة من تجارب عصرية ثقافية وسياحية ورياضية استثنائية.

وتفتح الوجهة أبوابها لاستقبال الزوار 7 أيام في الأسبوع، وتشمل «القرية الرياضية 321» التي تتضمن ملاعب رياضية ومسارات مخصصة للجري ومجموعة من مرافق اللياقة البدنية الداخلية، بحيث سيتسنى للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من المرافق، بما في ذلك ملعب كرة قدم وملاعب التنس وكرة السلة وكرة الريشة، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الزوار أيضاً من الوصول إلى ملاعب الحديريات، والتي تضم مجموعة من الملاعب لجميع عشاق الرياضة، بالإضافة إلى تمتّعهم بجمال شاطئ الحديريات ومسار الدراجات الهوائية. فيما تضم سيركيت X، وجهة المغامرات الخارجية الجديدة في أبوظبي، وتتضمن تجارب حماسية ممتعة ومليئة بالتحديات وتناسب جميع الأعمار. كما تشتمل على أربعة متنزهات تقدم مستويات متنوعة من الأنشطة وتحديات التشويق والمغامرة وهي: «حلبة بي إم إكس بارك»، و«حديقة الألعاب المائية للأطفال»، و«مسار تسلق الحبال»، و«حلبة التزلج». وسيستمتع الكبار والأطفال على السواء بتجربة تحديات العوائق في «قرية التحدي»، بإدارة شركة سابكو الرياضية، أكبر موقع دائم للعقبات في دولة الإمارات، حيث تجمع «القرية» بين سباقات مضمار العوائق وقدرة التحمل، مع أحدث التقنيات لتأمين تحدي للقوة البدنية بشكل جديد ومبتكر. وتشجيعاً للمشي والركض وركوب الدراجات كوسيلة مفضلة للنقل، سيوفر مسار الدراجات بالإضافة إلى ممرات المشاة العريضة والمظللة للزوار مسافة 5-10 كيلومترات من المسارات الممتعة عبر الجزيرة. ويوفر مسار الدراجات للزوار أيضاً فرصة الاستمتاع بركوب الدراجات في ثلاثة مسارات مختلفة، كل منها مصمم لراكبي الدراجات المبتدئين ومتوسطي الخبرة والمحترفين. ويمكن للزوار الاستمتاع بالتمارين الترفيهية على المسار العائم بمساحة 300 متر، أو على واحد من مسارات الدراجات التي يبلغ طولها 3 أو 5 أو 10 كيلومترات، ومناطق الاستراحة المظللة، ومسار الركض.

«باب النجوم»

يضفي «باب النجوم» لمسة رائعة وساحرة إلى العروض الترفيهية، حيث يوفر لزواره خيارات التخييم على بعد 20 دقيقة فقط من وسط مدينة أبوظبي. ويناسب «باب النجوم» جميع الأذواق والميزانيات، حيث سيقدم منطقة تخييم للعائلات مع خيارات من الخيام العادية لشخصين، إلى الخيام الفاخرة لأربعة أو ستة أشخاص، أو حتى خيمة من طابقين توفر تجارب لا تُنسى في مشاهدة النجوم، مع إمكانية الوصول إلى الشاطئ الخاص. وسيشتمل أيضاً على منطقة تخييم للعائلات وخيارات عربات التخييم.

«مرسانا»

ستضم الوجهة الجديدة مشاريع أخرى، من بينها مشروع «مرسانا» وهو متنزه على الواجهة البحرية نابض بالحياة، يضم 17 منفذاً للطعام والشراب، بالإضافة إلى حلبة تزلج وحديقة مائية للأطفال ومنطقة مخصّصة للعب، مع إمكانية الوصول السهل إلى الشاطئ العام والصالة الرياضية الخارجية ومسارات الدراجات والمرسى مع الرصيف الخشبي. كما يمكن لهواة السباحة أيضاً التمتّع بالدخول المجاني إلى الشاطئ على جزيرة الحديريات، الذي يمتد على مساحة تبلغ 24000 متر مربع، 600 متر منها مخصص للسباحة. وتضم ملاعب الحديريات مجموعة متنوعة من الملاعب لجميع عشاق ومحترفي الرياضة، وذلك بحسب المواصفات والمعايير الدولية للملاعب الرياضية، وتشمل 4 ملاعب كرة قدم شاطئية و4 ملاعب كرة قدم (عشب صناعي) و3 ملاعب لكرة الطائرة الشاطئية، و4 ملاعب لكرة الطائرة، و4 ملاعب لكرة السلة، و4 ملاعب للتنس الأرضي.

والجدير بالذكر أن جزيرة الحديريات تقع على الساحل الغربي لأبوظبي، وتمتاز بإطلالاتها الخلابة على أفق العاصمة. وقد تم بناء الجزيرة وفق أرقى المعايير الدولية، كما تتميز بمجموعة واسعة من التجارب الثقافية والسمات.

الممشى التراثي

سيوفر «ممشى الحديريات التراثي»، الممتد على طول الواجهة البحرية، للزوار فرصة للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بالأجواء الهادئة في جزيرة الحديريات الخلاّبة. كما يتيح للزوار فرصة التعرف على الأهمية التاريخية والثقافية للجزيرة من خلال اللافتات التعليمية والمجسمات الفنية الجميلة الممتدة على طول الممشى.