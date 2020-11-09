«الاتحادية للموارد البشرية» لـ «الاتحاد»: آلية إلكترونية للأوصاف والمهام الوظيفية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن أنها دشنت، مؤخراً، خدمة جديدة لموظفي ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

وأشارت الهيئة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إلى هذه الخدمة تتمثل في عرض وتصدير بطاقة الأوصاف الوظيفية الخاصة بالجهة الاتحادية، والمعتمدة من قبل اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، من خلال نظام معلومات الموارد البشرية «بياناتي».

وذكرت الهيئة، أنها وفرت أيضا خاصية إلكترونية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية فيما يتعلق بخدمات الأوصاف والمهام الوظيفية الخاصة بهم، من خلال نظام الخدمة الذاتية في نظام «بياناتي».

وأكدت إيمان مالك، رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة، أن خدمة عرض وتصدير بطاقة الأوصاف الوظيفية المعتمدة في نظام «بياناتي» متاحة لكافة موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة للنظام.

وقالت: «الخدمة الجديدة تمكن مسؤولي الموارد البشرية من الحصول على الأوصاف الوظيفية للمسميات الوظيفية المعتمدة لدى الجهة الاتحادية، وكذلك تتيح للموظفين في الجهات الاتحادية الاطلاع على الوصف الوظيفي الخاص بهم، دون الحاجة للرجوع إلى إدارات الموارد البشرية في جهات عملهم».

وبينت أن الهيئة عقدت، مؤخراً، ورشتي عمل افتراضيتين للتعريف بالخدمة الجديدة، تابعهما العشرات من مسؤولي الموارد البشرية والموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة. وذكرت أن النظام الإلكتروني لاعتماد الأوصاف الوظيفية وفق المعايير المعتمدة لنظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، الذي أطلقته الهيئة في العام 2016، يفيد أكثر من 40 ألف موظف اتحادي يعملون في 37 وزارة وجهة اتحادية مشغلة لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

انسيابية

أكدت إيمان مالك أن هذا النظام يسهم في دعم انسيابية إجراءات العمل، ويضمن جودة ودقة التوصيف، ويسرع عملية تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية وبناء المسارات الوظيفية الخاصة بها.

وأشارت إلى أن الهيئة تمكنت على مدار الأعوام الماضية من إدراج قرابة 4500 وصف وظيفي ضمن نظام «بياناتي»، تندرج تحت أكثر من 60 مسارا وظيفيا معتمدا، و20 عائلة وظيفية رئيسية على مستوى الحكومة الاتحادية.

ولفتت مالك، إلى أن النظام الإلكتروني لتقييم وتوصيف الوظائف يقدم خدمات ذات جودة عالية من حيث الحفاظ على تخصصية ومهنية بعض الوظائف، إلى جانب تصنيفها ووضعها ضمن عوائل وظيفية واضحة ومحددة، ويتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن المسميات المعتمدة في الحكومة الاتحادية، وتحديد ما يتناسب مع متطلبات كل جهة وفقاً للوظائف والمهام المرتبطة بتلك الوظيفة.

وقالت: «يهدف نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد، من أجل تحديد نطاق الدرجات لمختلف الوظائف بحسب التخصصات المتنوعة».

وأضافت: «كما يهدف لبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن المهام والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، ما يؤدي إلى توحيد المسميات الوظيفية في الجهات الاتحادية المطبقة للنظام».