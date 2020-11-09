370 بحثاً تلقاها «علوم الاستمطار» منذ انطلاقه

أبوظبي (وام)

بلغ عدد البحوث الأولية التي تلقاها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار خلال الدورات الثلاث السابقة 370 بحثاً، تقدمت بها 647 مؤسسة، وشارك في إعدادها 1480 باحثاً، فيما شهد البرنامج توسعاً كبيراً على مستوى الدول المشاركة، الذي ارتفع من 34 دولة في الدورة الأولى ليصل إلى 68 دولة في الدورة الثالثة.

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: إن البرنامج يسعى إلى استقطاب المزيد من الباحثين والخبراء المعنيين بأبحاث الاستمطار من أجل تسريع وتيرة البحث العلمي وتعزيز القدرات المحلية والدولية في مجال الاستمطار، وفي هذا الإطار أعلن البرنامج عن فتح باب تقديم طلبات الاشتراك في دورته الرابعة مطلع العام 2021.