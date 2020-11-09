دبي تستعد لموسم الأمطار

دبي (وام)

كثفت بلدية دبي استعداداتها اللازمة لمواكبة موسم الأمطار الحالي، من خلال وضع آلية للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، وذلك استمراراً لدورها في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة.

وأكد داوود الهاجري مدير عام البلدية أن جميع فرق بلدية دبي التي تتولى عملية تصريف تجمعات مياه الأمطار على أهبة الاستعداد للموسم المطري لهذا العام، من خلال تنفيذ كافة خدماتها التي تفيد أفراد المجتمع لمواجهة بعض الحالات التي قد تحدث خلال هذه الفترة لبعض تجمعات مياه في كافة المناطق نتيجة للأمطار الكثيفة.

ويجري العمل على مواصلة جهود الدائرة المكثفة للتعامل مع مياه الأمطار في كافة أرجاء الإمارة وفق برنامج عمل يعمل طوال 24 ساعة.

61 محطة

أشار المهندس محمد الريس مدير إدارة شبكة ومحطات معالجة الصرف الصحي إلى أنه يوجد في المدينة 61 محطة ضخ لمياه الأمطار ضمن شبكة من الأنابيب يصل طولها الإجمالي إلى 1.75 مليون متر طولي، يتخللها 28 ألف غرفة تفتيش ومتصل بها 72 ألف مصرف مياه أمطار، وكل هذه المنظومة تنتهي بـ 28 مخرجاً إلى البحر أو إلى خور دبي، كما أن الفرق الفنية المختصة تعمل من إدارات متعددة حسب التخصص على تنفيذ برامج صيانة لمحطات تصريف مياه السطح والأمطار.