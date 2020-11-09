«حمدان الذكية» تفوز في مسابقة

دبي (الاتحاد)

فازت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في «مسابقة الحد من البلاستيك للجامعات»، وهي المبادرة المتميزة التي أطلقتها «دبي للاستثمار».

وجاءت الجامعة في المركز الثاني بين 19 من كبرى الجامعات المرموقة في دولة الإمارات، تقديراً للمساهمات المتميزة لدارسيها في إيجاد تصور لحل مبتكر ومتكامل لإدارة ومعالجة نفايات البلاستيك في الجامعة والمجتمعات المجاورة، استناداً إلى النهج الثلاثي المعروف بـ «الحد وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير» (3Rs).

وحظي دارسو الجامعة بإشادة واسعة من لجنة التحكيم، وسط ردود فعل إيجابية على مشروعهم الفائز والمتمثل في تطوير «بلاستوفري 50» (PlastoFree50)، وهي قاعدة بيانات واسعة تشمل الجهات المنتجة للنفايات البلاستيكية في مكان واحد تضم المستهلكين والموردين ونقاط التجميع، وقام الدارسون بوضع الخطة لتكون بمثابة حلٍ متكامل استكمالاً لسياسة حظر البلاستيك في «مدينة دبي الأكاديمية».