شرطة دبي: لا انحصار لمركبات في الأودية خلال التقلبات الجوية

دبي (الاتحاد)

أكد المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ في دبي، عدم تلقي أي بلاغات حول حوادث غرق أو حوادث بحرية أو انحصار لمركبات في الأودية بسبب التقلبات الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي شهدت تساقط الأمطار في بعض المناطق.

كما أكد النقبي أن فرق الإنقاذ البحري جاهزة للتعامل مع أي حوادث خلال التقلبات الجوية وعلى مدار الساعة، وأنها تُسير الدوريات من أجل سرعة الاستجابة مع أي حوادث في المناطق البحرية والأودية، مشيراً إلى أن شرطة دبي وفرت نقاط إنقاذ بحرية للتعامل مع الحالات الطارئة في مختلف أرجاء الإمارة، حرصاً على راحة وسلامة الناس.

وحث المقدم النقبي مرتادي البحر على الاستجابة للتعليمات والتوجيهات التي وضعتها شرطة دبي وبلدية دبي، لمنع وقوع الحوادث والمتمثلة في أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء السباحة.

وأكد النقبي أهمية عدم تجاوز مرتادي البحر لمسافة 300 إلى 500 متر بعيداً عن الشاطئ والخروج من علامات حدود السباحة، كون ذلك قد يعرضهم إلى تيارات بحرية شديدة في حال حدوث التقلبات الجوية، أو تعرضهم للصدم من قبل درجات مائية أو زوارق، داعياً في الوقت ذاته أصحاب المراكب البحرية إلى الاطلاع على النشرة الجوية قبل ارتياد البحر وتحميل خدمة «أبحر بأمان».

وحول الأودية في إمارة دبي ومنطقة حتا، أكد النقبي عدم تلقي أي بلاغ عن حوادث في مجاري الأودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأهاب المقدم النقبي بالسائقين ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه والأودية، وعدم الوجود والتخييم في مجاري السيول والمناطق المنخفضة بشكل نهائي خلال فترة التقلبات الجوية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية عدم دخول مناطق الأودية باستخدام السيارات من قبل السائقين.

«سد حتا»

دعا المقدم النقبي أفراد الجمهور المتجهين إلى بحيرة «سد حتا» وكافة مناطق السدود والأودية إلى ضرورة اتباع اشتراطات السلامة العامة، وتوخي الحيطة والحذر من المنزلقات المائية، والالتزام بتعليمات المنقذين واشتراطات.

ودعا النقبي أفراد الجمهور إلى الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة وبوضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين، متمنياً للجميع السلامة والأمان.