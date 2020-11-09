نقض حكم خلع زوجة من زوجها

أبوظبي (الاتحاد)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية خلع زوجة من زوجها، نظراً لمطالبة الزوج باسترجاع الدين المدعى به في ذمة الزوجة، وكانت الزوجة قد رفعت دعواها ضد الزوج ملتمسة الحكم لها بالخلع من المطعون ضده مقابل التنازل عن مؤخر المهر وكافة حقوقها، وذلك على سند من القول: إنها زوجة المطعون ضده وقد ألحق بها أضراراً متعددة، وأنها لا تستطيع الحياة معه مما حدا بها لولوج باب القضاء بغية الخلع منه، لا سيما أنه لا أولاد بينهما.

وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بين الزوجين خلعاً وبفسخ عقد الزواج في مقابل تنازل الطاعنة عن حقوقها الشرعية ومؤخر المهر، فطعن المطعون على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً برفض دعوى المدعية وعلى أسباب حاصلها أن الزوج يرفض طلب الخلع مع مطالبته باسترجاع الدين المدعى به في ذمة المدعية، وطعنت الطاعنة على الحكم بالنقض، وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت «الهيئة» أن الطعن جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره مع إعلان الطرفين لها.