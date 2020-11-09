مواصلات الإمارات توعي سائقيها بشأن القيادة في الأجواء الماطرة والضباب

نشرت مواصلات الإمارات مجموعة من الإرشادات التوعوية والنصائح لسائقيها بشأن اضطراب الأحوال الجوية، بسبب الأمطار وتجمعات المياه والضباب أو الرياح المثيرة للغبار والأتربة، التي تسبب تدني مدى الرؤية الأفقية، بما يكفل تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للمنقولين عبر أسطول مركباتها الذي تجاوز 36 الف مركبة، ويضمن توفير خدمات النقل بسلاسة وانتظام.

وذكرت حنان صقر، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية، أن مواصلات الإمارات تتبنى حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تحقق قيم الشركة المتمثلة بالسلامة والمسؤولية والعناية اللازمة للمنقولين عبر أسطول مركباتها في مختلف الأوقات والأحوال الجوية، متبعةً بذلك أعلى معايير الأمن والسلامة والمواصفات والتشريعات والإرشادات المرورية الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن.

وعن الإجراءات التي عممتها مواصلات الإمارات على سائقيها في قطاع النقل التجاري والحكومي والمدرسي، أفادت صقر بأنه وبالتنسيق مع شركائها من الجهات المتعاقد معها تم توجيه السائقين بإيقاف المركبات بصورة تامة، وعدم التحرك في الفترات التي يقل فيها مستوى الرؤية بسبب حالات تقلبات الطقس كالأمطار والرياح والضباب التي تؤثر في الرؤية وسلامة وانسيابية الحركة في الطرقات، وذلك في مواقف مناسبة خارج الطريق العام وبشكل آمن لضمان عدم التعرض لأي اصطدام من المركبات الأخرى، مع إبقاء التكييف والإضاءة الخارجية للمركبة في حالة التشغيل فترة التوقف المؤقت، وعدم مغادرة السائق مقعد القيادة.



