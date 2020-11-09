غدا ً.. افتتاح مشروع الحديريات الترفيهي في أبوظبي للزوار

أعلنت "شركة مدن العقارية"، شركة التطوير العقاري، عن افتتاح "مشروع الحديريات الترفيهي" أحدث الوجهات الترفيهية والسياحية في جزيرة الحديريات غداً الثلاثاء.

وقد تم إعداد هذه الوجهة النابضة بالحياة بهدف تقديم مجموعة واسعة من منافذ الأطعمة والمشروبات، ومرافق الأنشطة الرياضية، وعروض الترفيه.

واتباعاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد - 19 سيكون الحجز المسبق ضرورياً، لاستقبال الزوار والتمتع بمجموعة من التجارب الاستثنائية وذلك عبر الموقع الإلكتروني.

وقال أحمد الشيخ الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في شركة مدن العقارية: "يسعدنا إطلاق باقة عروضنا الرياضية والترفيهية الجديدة المثيرة في جزيرة الحديريات، ضمن مشروع الحديريات الترفيهي الذي يعد إضافة جديدة متميّزة إلى المحفظة السياحيّة للعاصمة أبوظبي.

ومن خلال الجمع بين التجارب الثقافية وأنماط الحياة الفريدة التي تحتفي بالتنوع الغني في أبوظبي، نتطلع للترحيب بالزوار لتقديم باقة متنوعة من العروض التي ستجذب الزائرين من كافة مشارب الحياة ومن مختلف الفئات العمريّة".

وأضاف: "يشكل مشروع الحديريات الترفيهي دليلاً دامغاً على رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. ونسعى في شركة مُدن العقارية من خلال هذا المشروع إلى تقديم أحدث وسائل الجذب التي من شأنها دفع قطاع السياحة، والبناء على مكتسباتنا لترسيخ مكانة العاصمة كوجهة سياحية رائدة".

في سياق متصل .. أعلنت "شركة مدن العقارية" عن تعيين 4 شركات لإدارة المرافق الجديدة، وهي شركة موارد للفنادق والضيافة والتي ستدير "باب النجوم" و"ممشى الحديريات التراثي"، وشركة تمنى للمغامرات لإدارة "سيركيت X"، وشركة سابكو الرياضية لإدارة "قرية التحدي" وشركة أهداف لإدارة القرية الرياضية 321.

ويضفي "باب النجوم"، بإدارة شركة موارد للفنادق والضيافة، لمسة متميزة للعروض الترفيهية، حيث يوفر لزواره خيارات التخييم والتخييم الفاخر على بعد 20 دقيقة فقط من وسط مدينة أبوظبي، ويوفر جميع الأذواق والميزانيات، وسيقدم منطقة تخييم للعائلات مع خيارات من الخيام العادية لشخصين، إلى الخيام الفاخرة لأربعة أو ستة أو حتى خيمة من طابقين توفر تجارب لا تُنسى في مشاهدة النجوم مع الوصول إلى الشاطئ الخاص ، كما يوفر المشروع مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية والأنشطة الرياضية المتميزة بإدارة شركات تمنى للمغامرات وتحدي الطين وأهداف.

وتفتح الوجهة أبوابها لاستقبال الزوار 7 أيام في الأسبوع، حيث تقدم الكثير من الترفيه ومجموعة كبيرة من أنشطة اللياقة البدنيّة والرياضة.

وتشتمل "القرية الرياضية 321" على ملاعب رياضية ومسارات مخصصة للجري ومجموعة من مرافق اللياقة البدنية الداخلية، بحيث سيتسنى للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من المرافق، بما في ذلك ملعب كرة قدم وملاعب التنس وكرة السلة وكرة الريشة، وسيتمكن الزوار أيضاً من الوصول إلى ملاعب الحديريات، والتي تضم مجموعة من الملاعب لجميع عشاق الرياضة، بالإضافة إلى تمتّعهم بجمال شاطئ الحديريات ومسار الدراجات الهوائية. والجدير بالذكر أنه قد تم بناء القرية وفقاً لأعلى المواصفات وأرقى المعايير الدوليّة.



وتضم سيركيت X، وجهة المغامرات الخارجية الجديدة في أبوظبي، تجارب حماسية ممتعة ومليئة بالتحديات وتناسب جميع الأعمار وتشتمل على أربعة منتزهات رائعة تقدم مستويات متنوعة من الأنشطة وتحديات التشويق والمغامرة وهي: "حلبة بي إم إكس بارك" و"حديقة الألعاب المائية للأطفال" و"مسار تسلق الحبال " و"حلبة التزلج".

وسيستمتع الكبار والأطفال على السواء بتجربة تحديات العوائق في "قرية التحدي"، بإدارة شركة سابكو الرياضية، أكبر موقع دائم للعقبات في دولة الإمارات، حيث تجمع "القرية" بين سباقات مضمار العوائق وقدرة التحمل، مع أحدث التقنيات لتأمين تحدي للقوة البدنية بشكل جديد ومبتكر.

وتشجيعاً للمشي والركض وركوب الدراجات كوسيلة مفضلة للنقل، سيوفر مسار الدراجات بالإضافة إلى ممرات المشاة العريضة والمظللة للزوار مسافة 5-10 كيلومترات من المسارات الممتعة عبر الجزيرة. كما يوفر مسار الدراجات للزوار أيضاً فرصة الاستمتاع بركوب الدراجات في ثلاثة مسارات مختلفة، كل منها مصمم لراكبي الدراجات المبتدئين والمتوسطي الخبرة والمحترفين.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالتمارين الترفيهية على المسار العائم بمساحة 300 متر، أو على واحد من مسارات الدراجات التي يبلغ طولها 3 أو 5 أو 10 كيلومترات، ومناطق الاستراحة المظللة، ومسار الركض.

وسيوفر "ممشى الحديريات التراثي"، الممتد على طول الواجهة البحرية، للزوار فرصة للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بالأجواء الهادئة في جزيرة الحديريات الخلاّبة. كما يتيح للزوار فرصة التعرف على الأهمية التاريخية والثقافية للجزيرة من خلال اللافتات التعليمية والمجسمات الفنية الجميلة الممتدة على طول الممشى.



وستضم الوجهة الجديدة مشاريع أخرى من بينها مشروع "مرسانا" وهو منتزه على الواجهة البحرية نابض بالحياة يضم 17 منفذاً للطعام والشراب إضافة إلى حلبة تزلج وحديقة مائية للأطفال ومنطقة مخصّصة للعب، مع إمكانية الوصول السهل إلى الشاطئ العام والصالة الرياضية الخارجية ومسارات الدراجات والمرسى مع الرصيف الخشبي. كما يمكن لهواة السباحة أيضاً التمتّع بالدخول المجاني إلى الشاطئ على جزيرة الحديريات الذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 24000 متر مربع، 600 متر منها مخصص للسباحة.