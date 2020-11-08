«التربية»: بدء ترخيص القيادات المدرسية 12 ديسمبر

دبي (الاتحاد)



أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء عملية ترخيص القيادات المدرسية العاملة في قطاع التعليم. وسيعقد أول اختبار مهني للقيادات المدرسية «مدراء المدارس ونوابهم» بتاريخ 12 ديسمبر المقبل. يأتي ذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى ترخيص كافة العاملين في الميدان التربوي في كافة التخصصات للحفاظ على تميز المنظومة التعليمية الإماراتية ورفدها بكافة مقومات ريادتها، واعتبار ذلك شرطاً للعمل في مختلف أوجه النشاط التربوي.

ودعت وزارة التربية والتعليم القيادات المدرسية غير المسجلين في نظام الرخص المهنية المسارعة إلى التسجيل، مبينة أن باب التسجيل سيكون مفتوحاً لغاية 11 الشهر الجاري، مع مراعاة ضرورة ربط بيانات التسجيل بالهوية الإماراتية ليتسنى للمشمولين بالاختبار الدخول لتأديته.

وجددت وزارة التربية والتعليم التأكيد على أهمية حصول جميع العاملين في قطاع التعليم على الرخص المهنية لاستيفاء شروط ممارسة مهنة التعليم لما لها من أهمية في تطوير وتحسين مخرجات وجودة التعليم في الدولة وتطوير كفاءات العاملين في القطاع التعليمي.

ويستهدف نظام الرخص المهنية الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم عام 2018 كافة العاملين في الميدان التربوي ويحاكي النظام التطلعات المستقبلية ورؤية الدولة 2021 التي أفردت حيزاً كبيراً لملف التعليم وأهميته باعتباره أحد أهم ركائز الاستعداد للمستقبل ومتطلباته على صعيد تأهيل كوادر بشرية مؤهلة قادرة على قيادة دفة التطوير والتحديث في الدولة بما ينسجم مع أولوياتها الاستراتيجية.