«ألف للتعليم» تحقق لقبين عالميين في «غينيس للأرقام القياسية»

أبوظبي (الاتحاد)

أضيف إنجازان جديدان إلى سجل شركة ألف للتعليم، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث استطاعت ألف للتعليم تسجيل رقمين قياسيين عالميين في «غينيس للأرقام القياسية»، بعد مشاركة 1011 مستخدماً في أكبر عدد من المستفيدين من درس حول السيطرة على الأوبئة عبر «الإنترنت» خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى مشاركة 37.545 مستخدماً في أكبر عدد من المستفيدين من درس توعية حول الجائحة عبر «الإنترنت» خلال 24 ساعة.

ويتخطى هذان الإنجازان رمزية الأرقام القياسية ليعكسا جزئية جوهرية في سياسة الشركة، والتي تتمثل بتزويد جيل الشباب بالمهارات الحياتية خاصة خلال فترة «كوفيد - 19»، وتشجيع الطلاب على المشاركة في تدريب عملي للتوعية والحد من انتشار الفيروس، إذ إن آلاف المستخدمين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف الجنسيات، قد أكملوا الدرسين خلال يومين منفصلين في شهري أغسطس وأكتوبر، وتناول البرنامجان أثر الجائحة في خلق أسلوب حياة أكثر وعياً بين أبناء هذا الجيل والحاجة الملحة لزيادة الوعي حول هذه العدوى، يمثل هذان الإنجازان محطة أخرى في رحلة الشركة المتجددة على الدوام في توفير حلول تعليمية إبداعية ومبتكرة في بيئات تدعم تطبيق الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز مكانة ألف للتعليم على خريطة التعليم الرقمي، من خلال تحطيم الأرقام القياسية العالمية.

وأقيم الدرسان مباشرةً عبر منصة ألف، الدرس الأول: «السيطرة على الأوبئة»، كان من ضمن البرنامج الصيفي «مدخل إلى العلوم الطبية والتمريض» الهادف إلى إعداد جيل واعٍ وموهوب من الشباب القادر على التعامل مع الأزمات الصحية، وزيادة الوعي بمهن الرعاية الصحية المختلفة وإعطائها الاهتمام المناسب الذي تستحقه، بما يُسهم في دعم القطاع الصحي بشكل عام، أما الدرس الثاني وهو درس «توعية حول جائحة (كوفيد - 19)»، فيهدف إلى نشر الوعي حول فيروس «كوفيد - 19»، والتدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروس.

وقالت عائشة اليماحي، مستشارة مجلس إدارة ألف للتعليم: «إنجازان ننظر إليهما في (ألف للتعليم) بكل الفخر، فهما يعنيان لنا الكثير، لا سيما أنهما يعكسان توجهاتنا المتسقة مع رؤية القيادة الحكيمة لدولتنا الحبيبة في تحويل التحديات إلى فرص والصعاب إلى محطات نجاح، جاءت البرامج التي استقطبت أعداداً كبيرة، التزاماً بدورنا في دعم أركان مجتمع أكثر أماناً، ولتؤكد حالة الوعي العميق التي تسود الأوساط المجتمعية المختلفة في دولة الإمارات، وقد تابعنا عن كثب إسهامات هذا البرنامج في نقل المعرفة وزيادة الوعي تجاه القضايا الصحية الملحة في مجتمعنا في ظل أزمة (كوفيد - 19)».

إصرار

علق جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم، قائلاً: «إن إصرار شركة ألف للتعليم على تجسيد قيم دولة الإمارات العربية المتحدة في الإبداع والابتكار، من خلال تحويل العقبات إلى قصص نجاح تُروى كان سبباً في تسجيل رقمين قياسيين في غينيس للأرقام القياسية هنا في أبوظبي، وهدفاً لتشجيع وتحفيز الشباب الذين هم أساس المستقبل، ولا شك في أن روح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف خلال وقت محدود، تمثل دليلاً واضحاً على التزام ألف للتعليم بدورها في رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع».