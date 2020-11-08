جامعة الإمارات تناقش التنظيم القانوني للفضاء الخارجي

العين (وام)

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة في قسم القانون الخاص بكلية القانون - بالتعاون مع الجمعية العلمية لكليات القانون العربية، ندوة علمية بعنوان: «إضاءات على التنظيم القانوني للفضاء الخارجي»، بهدف إثراء المعرفة القانونية، وترسيخ التعاون بين الجامعات العربية المعنية بالشأن القانوني، وسلطت الندوة الضوء على قوانين الفضاء الخارجي لدولة الإمارات ومصادرها، وأبرز الاتفاقيات الدولية في مجال الفضاء الخارجي، بجانب استعراض الإنجازات المتنامية والقفزات النوعية التي حققتها الدولة وفق توجهات القيادة الرشيدة في مختلف القطاعات ومنها قطاع الفضاء، الذي أصبح على جاهزية استعداداً للخمسين عاماً القادمة، قدم الندوة الدكتور مراد المواجدة رئيس قسم القانون التجاري بأكاديمية شرطة دبي.