ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع ينطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليومَ فعاليات «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع» الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، ويشارك فيه نخبةٌ من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين المتخصصين وصانعي السياسات من أنحاء مختلفة من العالم، ويُلقي الكلمة الرئيسة فيه معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات.

وأوضحت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة المركز، بأن دورة هذا العام من الملتقى ستُعقد بشكل افتراضي، حيث تُجرى الجلسات عبر تطبيق «زوم»، لكنها ستُبث مباشرة على حسابات المركز في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وقناته على «اليوتيوب»؛ لإفادة أوسع نطاق من الباحثين والسياسيين والمثقفين المهتمين.

وأضافت الدكتورة ابتسام، أن الملتقى في هذا العام سيمتد على مدى ثلاثة أيام يركز فيها على ثلاثة متغيرات سيكون لها الدور المهم في تحديد معالم النظامَين العالمي والإقليمي، حيث يبحث الملتقى في اليوم الأول الانتخابات الأميركية والنتائجَ المترتبة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات على النظام الدولي وعلى قضايا وأزمات الشرق الأوسط، ويشارك في جلسات هذا اليوم مجموعة من الخبراء المرموقين مثل البروفسور كيشور محبوباني زميل البحث المتميز في معهد آسيا للبحوث التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، وكليف كوبتشان رئيس مجلس إدارة مجموعة «أوراسيا»، وريتشارد فونتين الرئيس التنفيذي لـ مركز الأمن الأميركي الجديد في واشنطن، والدكتور بول سالم رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن، والدكتور ستيفن كوك الزميل الأقدم في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، ووليام ويتشسلر مدير مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في مجلس الأطلسي في واشنطن.

وفي اليوم الثاني يسلط الملتقى الضوء على معاهدة السلام الإماراتية-الإسرائيلية، ودورها في إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط وفي إعادة الحسابات الجيوسياسية في الخليج، والإمكانات المحتملة للمعاهدة في تعزيز الازدهار والتنمية والتقدم في الإقليم.

ويشارك في جلسات هذا اليوم سياسيون بارزون مثل السفير برايان هوك المستشار الخاص للرئيس الأميركي لاتفاقيات إبراهيم، والسفير ألون أوشفيز مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، وخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية بدولة الإمارات. كما يشارك خبراء مثل اللواء (متقاعد) عاموس يادلن المدير التنفيذي في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والدكتور البدر الشاطري الأستاذ السابق في كلية الدفاع الوطني في أبوظبي، والدكتور عمر طاش بينار الزميل الأقدم في معهد بروكنجز في واشنطن، وأليكس فاتنكا مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط في واشنطن.