«دبي لمستقبل العمل الإنساني» يعزز مبادرات الاستجابة لجائحة كورونا

دبي (وام)

يواصل مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني توسيع آفاق المبادرات الإنسانية التي تتوالى تباعاً للمساهمة في احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على الأفراد والأسر والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم، حيث استعرض المجلس في اجتماعه الاستثنائي مؤخراً المبادرات المختلفة التي أنجزتها المؤسسات، التي يشارك ممثلوها ضمن عضوية المجلس حتى الآن والخطط المستقبلية لتعزيز العمل الإنساني في التصدي لتبعات وباء فيروس كورونا المستجد عالمياً، كما ركز الاجتماع على أهمية استخلاص الدروس المستفادة من الاستجابة الوطنية التي حدثت خلال الجائحة، وتأثيراتها على مستقبل العمل الإنساني محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويتابع مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، ومنذ بداية أزمة كوفيد-19، دعم الاستجابة الوطنية ومبادرات التعاون الدولي لتبعات كوفيد-19 في مختلف القطاعات مثل الصحة، والغذاء، والتعليم، والتوعية، ودعم توحيد وتنسيق الجهود المحلية والدولية في مجال العمل الإنساني، وهو ما يعزز دور دبي ودولة الإمارات الريادي في الاستجابة المحلية والدولية.

شارك في الاجتماع الذي انعقد بتقنية الاتصال عن بُعد، وترأسه سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، رئيس المجلس، كلٌ من الدكتور طارق القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها، وخالد العوضي نائب الرئيس التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وأحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وأكد سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، رئيس مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، أن سرعة استجابة مؤسسات العمل الخيري والإنساني في دبي ودولة الإمارات محلياً وعالمياً في زمن جائحة كوفيد-19، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسّخت الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والإغاثي الدولي بأوقات الأزمات.

من جهته، نوّه السفير جيرهارد بوتمان بالدور المحوري الذي لعبته دولة الإمارات في الاستجابة السريعة على المستوى الإغاثي العالمي، رداً على تحدي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ودعماً للجهود الإنسانية الدولية الهادفة إلى تخفيف تداعيات الوباء العالمي على الفئات الهشة في المجتمعات الأقل حظاً والأكثر تضرراً.

من جانبه، قال الدكتور طارق محمد القرق: «إن جائحة كوفيد - 19 ألقت بظلالها على قطاع التعليم بشكل كامل حول العالم، متسببةً في انقطاع أكثر من 1.6 مليار طالب عن التعليم في أكثر من 190 دولة، وكونها مؤسسة إنسانية عالمية، كثفت دبي العطاء جهودها لدعم قطاع التعليم محلياً ودولياً، فعلى مستوى دولة الإمارات، أطلقت المؤسسة حملة «التعليم دون انقطاع» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم لجمع التبرعات، بهدف معالجة آثار الجائحة على تعليم الأطفال والشباب، كما تم إطلاق «مبادرة إنسانية ملهمة»، وهي مبادرة خيرية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الناس أثناء تفشي وباء كورونا، من أجل معالجة الأثر المدمر لهذه الجائحة على الأطفال والشباب».