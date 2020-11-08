تحـت شعار «على نهج زايد».. افتتاح المهرجان الوطني للتسامح اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم، الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، التي تقام تحت شعار «على نهج زايد»، التي تسلط الضوء على نهج المغفور له الوالد المؤسس في إرساء القيم السامية للتسامح والتعايش، والأمل والعمل المشترك الذي جلب الأمن والرخاء والازدهار على كل من يعيش في الدولة وامتد خيره إلى العالم أجمع.

وأكدت وزارة التسامح والتعايش أن المهرجان يضم عدداً كبيراً من البرامج والمبادرات المحلية والعالمية، بمشاركة خليجية وعربية وعالمية واسعة في مختلف أنشطته، إضافة إلى مشاركة العديد من الجهات (اتحادية ومحلية وخاصة وتعليمية)، وكذلك سفارات الدول الشقيقة والصديقة، وأكثر من 170 جالية مقيمة على أرض الدولة، كما تشارك في الأنشطة الصباحية 81 مدرسة و40 جامعة من كافة إمارات الدولة.

وأضافت أن افتتاح المهرجان سينطلق بجلسة موسعة تتناول معالم «نهج زايد» الذي تبنته دولة الإمارات، كأحد أهم ركائز التسامح والتعايش التي يمتاز بها مواطنوها والمقيمون على أرضها، وهو النموذج الذي تقدمه الإمارات إلى العالم، كسبيل للوصول إلى الأمن والسلام والعمل المشترك، لما فيه خير البشرية جمعاء. حيث يعد إرث زايد إحدى أهم الركائز التي يقوم عليها التسامح في دولة الإمارات، وبما أن المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يُعد القدوة الحسنة لأبناء وبنات الإمارات ولكل مقيم على أرض هذه الدولة الطيبة، فإن «نهج زايد» يجسد النموذج الطيب والقدوة الحسنة، في التعايش والتسامح وتشجيع التعاون والتعارف والسلام، فقد كان زايد قائداً تاريخياً بكل المقاييس، يجسد بالقول والعمل خصائص التسامح والتعايش، وكان حريصاً على تنمية قيم السلام والتعايش والتسامح في العالم- كان حريصاً على الهوية والتراث، لديه ثقة كاملة بالنفس، وتفاؤل كبير بحاضر ومستقبل الدولة، وإيمان قوي بقدرة الإنسان على العطاء والإنجاز.ويتحدث في هذه الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمة افتتاحية تتعرض لسيرة الوالد المؤسس، وأهم القيم التي أسس عليها الإمارات، وأهمية أن يسلط المهرجان بكافة أنشطته الضوء على هذه القيم وتعزيزها في نفوس الناس.. ثم يتم عرض فيلم «نحو عنان السماء»، وهو فيلم وثائقي أعدته الوزارة لرصد الجهود المتعلقة بالاستعداد للخمسين فيما يتعلق بالقيم الإنسانية، وفي القلب منها التسامح والتعايش، ثم يتناول معالي زكي نسيبة وزير دولة قيم الشيخ زايد زايد ودوره في صناعة التسامح. ثم تتناول معالي د. أمل القبيسي «العصر الذهبي للمرأة يبدأ من زايد». كما يتحدث معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة بنك المشرق عن ثمرات التسامح التي تجسدت في إنجازات الدولة محلياً وعالمياً.

فيما تختتم الجلسة بكلمة تركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات عن نهج زايد والهوية الخليجية في التسامح.

جلسة عالمية

أوضحت وزارة التسامح والتعايش أن الأنشطة المسائية ليوم الافتتاح ستتناول جلسة عالمية تتناول القيم التي يقوم عليها المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، مع إلقاء الضوء على «الاستعدادات للخمسين»، ويستضيف الافتتاح المسائي لأنشطة المهرجان ندوة عالمية موسعة يشارك فيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إضافة إلى قامات فكرية عالمية، وتتناول الندوة استشراف الخمسين من خلال استعراض قوة الإيمان بالهدف، والتعرف على الماضي بكل ما فيه، ليكون داعماً ومؤسساً للحاضر الذي يمثل مرحلة النهوض، في إطار النظرة الشاملة والطموحة نحو المستقبل، ويتحدث فيها السيد سادجورو جي - جاجي فاسوديف حول القوة في الإيمان، ثم تلقي الدكتورة فراوكه هيرد باي كلمة حول «نافذة زمنية - من الإمارات المتصالحة إلى التأسيس»، كما يتناول السيد سوراندير سينغ كانداري في كلمته موضوع الإمارات..أمة القيم الإنسانية، ثم يتحدث السيد داني فرحة عن «تجربة الإمارات منذ تأسيسها والقيم الأخلاقية»، فيما تتعرض السيدة هيماكشي شاستري/‏‏‏حفيدة السيد رام بوكساني/‏‏‏ لقضية النمو في الحكمة ونظرة في تاريخ وقيادة الإمارات، كما يتناول معالي عبد العزيز الغرير موضوع الحاضر ونهوض الأمة، قبل أن يأخذنا أيان خان، مؤسس«Futuracy»، إلى المستقبل ليرصد تأثير التقنيات المتطورة على ممارساتنا اليوم وعلى المستقبل.