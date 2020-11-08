«مبادلة للرعاية الصحية» تدعم تجربة عقار لمرضى السكري المصابين بـ«كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مبادلة للرعاية الصحية» تمويلها جزئياً تجربة عقار جديد مثبط للمناعة في المملكة المتحدة، من شأنه مساعدة مرضى السكري على التغلب على آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ويأتي ذلك تماشياً مع مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتعزيز ريادة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جائحة فيروس «كوفيد- 19» على المستوى الدولي.

وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة قد وافقت على إجراء التجربة، المعروفة باسم أركاديا - ARCADIA، وذلك بعد أن أشار البحث قبل السريري إلى أن منشط الجلوكوز كيناز (AZD1656) يمكن أن يساعد مرضى السكري المصابين بفيروس «كوفيد - 19» عن طريق تثبيط الاستجابة المفرطة للجهاز المناعي، التي تكون عادةً حادة لدى المرضى الذين يعانون ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وتمت المباشرة بتجربة العقار في 29 سبتمبر 2020 ولتشمل التجربة مجموعة من المرضى المقيمين في المستشفيات، ممن يعانون أعراضاً خفيفة إلى معتدلة لمرض «كوفيد - 19»، وفي حال نجاح التجربة، يمكن لطبيب الرعاية الصحية الأولية وصف العقار للأشخاص المصابين بداء السكري الذين يعانون الأعراض المبكرة لفيروس «كوفيد - 19».

وقال عبد الله عبد العزيز الشامسي، رئيس «مبادلة للرعاية الصحية»: «يسرنا الاضطلاع بدور رئيسي في هذا التعاون الذي ينطوي على فوائد كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة على المديين القصير والبعيد، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في الدولة مع أحد أنواع مرض السكري، وقد تم تحديد هذه الفئة على أنها معرضة بشكل خاص لتأثيرات (كوفيد - 19). ويعتبر هذا الاستثمار أحد الاستثمارات العديدة التي تقوم بها (مبادلة للرعاية الصحية) لمساندة حكومة الإمارات وسكانها، والمساهمة بشكل ملموس في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتسخير جميع الموارد اللازمة لدعم الجهود المحلية والدولية الرامية إلى مكافحة انتشار هذا الوباء العالمي».

وكانت مجموعة الأدوية الأنجلو-سويدية أسترازينيكا - AstraZeneca (AZN)، قد طورت المركب في البداية لغرض سريري آخر، لكن البحث الذي أجرته مؤسسة سانت جورج ستريت كابيتال للبحوث الطبية الحيوية الخيرية St George Street Capital Limited (SGS) والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، اكتشف آثاره المثبطة للمناعة. ونتيجة لذلك، تم التوقيع على اتفاقيات يحق لمؤسسة SGS بموجبها إجراء التجارب السريرية. وسيتم إجراء التجربة بوساطة شركة «إيكسكاليبر ميديسنز» Excalibur Medicines Limited (EML). وستقوم «مبادلة للرعاية الصحية» وشركة «إيكسكاليبر»، إضافة إلى العديد من الشركاء من القطاع الخاص وحكومة المملكة المتحدة، من خلال برنامج UKRI /‏‏ Innovate UK، بجمع وتقديم المنحة البحثية لتطوير العقار الجديد.

الدواء الجديد

من جهته، قال البروفيسور السير كريس إيفانز مؤسس شركة «إيكسكاليبر»: «سيسهم التمويل الذي قدمته (مبادلة للرعاية الصحية) وشركاؤنا الآخرون في تسريع الأبحاث الخاصة بالدواء الجديد. ويدرك جميع الداعمين لهذه التجربة أن هذا العقار يَعِد بإحداث فرق كبير في حياة الأشخاص المصابين بداء السكري المعرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد. ونتوقع أن نشهد تأثيراً كبيراً على مستوى الوفيات في المستقبل. وتعتبر مثل هذه العلاجات ضرورية للغاية، لا سّيما أننا من المحتمل أن نتعايش مع هذا الفيروس لبعض الوقت في المستقبل».

وبدوره، قال ديفيد تابولكزاي، المدير التنفيذي لمؤسسة «سانت جورج ستريت كابيتال»: «نظراً للأزمة الحالية، فقد أوقفنا مؤقتاً جميع برامجنا البحثية الحالية للتركيز على هذه التجربة السريرية وتقييم مدى كفاءة العقار الجديد الذي من المحتمل أن يسهم في إنقاذ حياة الآخرين. وقد تم إنشاء مؤسستنا الخيرية بهدف تسريع تقديم العلاجات للمرضى، ويعد هذا الدافع محورياً الآن وأكثر من أي وقت مضى. فنحن نسعى لبذل كل ما في وسعنا لضمان تعافي المرضى من هذا الفيروس الخطير».

وقال البروفيسور جون مارتن، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سانت جورج ستريت كابيتال والمدقق الرئيسي في المنحة المقدمة من برنامج UKRI: «إن المنهج البحثي الجديد في مجموعة متعددة التخصصات إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته (مبادلة)، فضلاً عن الدافع الإنساني والخيري والعلاقة المتميزة التي تجمعنا بشركة أسترازينيكا، جميعها عوامل أسهمت في توفير إمكانية تحقيق قفزة علاجية كبيرة. وربما تقدم هذه التجربة أيضاً إمكانات جديدة لمساعدة مرضى (كوفيد - 19) غير المصابين بداء السكري».