إطلاق مجموعة العمل الدولية «K9»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

شكّلت وزارتا الداخلية في الإمارات والجمهورية الفرنسية، أمس، بالشراكة مع معهد الطب البيطري الوطني الفرنسي في ألفورت، مجموعة عمل دولية «K9»؛ بهدف تعزيز جهود مكافحة «كوفيد 19»، وذلك بعد أن استكمل الطرفان البرامج والدراسات المشتركة في تنفيذ برنامج تدريبي وطني ناجح في الإمارات، وجرى الإعلان عن هذه المجموعة من خلال ملتقى افتراضي عبر «الإنترنت» ضم أكثر من 60 مشاركاً من 19 دولة.

وتحدث البروفيسور دومينيك جراندجين، الأستاذ بمعهد الطب البيطري الوطني في ألفورت، خلال كلمته الرئيسية عن دور الكلاب البوليسية في الكشف عن إصابات محتملة بـ«كوفيد 19»، موضحاً المبدأ الأساسي في ذلك والذي يقوم على الاستفادة من حاسة الشم القوية لدى الكلاب البوليسية التي أثبتت نجاحاً مسبقاً في اكتشاف أنواع مختلفة من السرطان ومرض باركنسون، وقال، لقد تركز عملنا مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والمؤسسات التعليمية والهيئات الإدارية التي تهتم بالحيوانات وإمكاناتها، فالكلاب التي تقوم بالعمليات البوليسية قادرة على الإسهام في حفظ الأرواح. واستعرض المجتمعون عدداً من العروض التقديمية من فنلندا ولبنان والإمارات، حول برنامجهم والتحديات التي واجهوها. كما تم التطرق إلى عمليات استخدام الكلاب بشكل عملي للكشف عن الفيروس في عددٍ من المطارات والمنافذ، بعد أن تم تدريب هذه الكلاب واستخدامها في تنفيذ فحص غير مباشر لـ«كوفيد 19» في المطارات والمنافذ الحدودية، حيث أثبتت التجارب الميدانية نجاحها الكبير، وتمت إعادة التأكيد على النتائج الإيجابية المستقاة من التدريب المختبري، وأثبتت صحة حالة اكتشاف «كوفيد 19» بوساطة الكلاب.

وأكد النقيب حمد خاطر، مدير إدارة الشراكة الدولية بالإنابة بوزارة الداخلية الحرص التام على العمل ضمن هذه المجموعة الدولية K9، ولقد تم تشكيل هذا الفريق لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وتقديم المساعدة للبلدان الأخرى التي تقوم بتطوير برامجها الخاصة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تفخر بكونها رائدة في استخدام الكلاب بعددٍ من المواقع المختلفة، بما في ذلك المطارات والحدود البرية والموانئ.