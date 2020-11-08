«بيئة أبوظبي» تعلن عن الفائزين بـ«ارتقاء»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة البيئة – أبوظبي فعالية للإعلان عن الفائزين بمبادرة «ارتقاء» التي أطلقتها الهيئة في العام الماضي، وتهدف إلى تحسين الأداء وتحفيز الإبداع والابتكار وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال إدارة المشاريع، وذلك في إطار احتفالها باليوم العالمي لإدارة المشاريع، الذي يصادف الخميس الأول من شهر نوفمبر من كل عام، مما ينعكس إيجاباً على أداء الهيئة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤية حكومة أبوظبي.

وتم خلال الفعالية الاطلاع على مشروع الحديريات من مدن العقارية، وعرض عن إدارة المشاريع في الظروف الغامضة من قبل معهد إدارة المشاريع. كما تم تسليط الضوء على المزيد من المشاريع المبتكرة التي تنفذها الهيئة وتحرص من خلالها على تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال إدارة المشاريع، حيث تم الإعلان عن فوز ثلاثة من أفضل مديري المشاريع بالهيئة من بين خمس مشاريع تأهلت لهذا العام.

وقد فاز بالمركز الأول الدكتور محمد داوود، مستشار الموارد المائية بقطاع الجودة البيئية، عن مشروع إعداد الخطة المتكاملة لإدارة موارد المياه في إمارة أبوظبي، كما فاز بالمركز الثاني منصور التميمي، عالم المياه الجوفية بقطاع الجودة البيئية عن مشروع «حاسبة المحاصيل، ودراسة استخدام المياه في مزارع النخيل». وفاز بالمركز الثالث جوستين تشوفن، رئيس وحدة برامج الصون خارج الموائل الطبيعية، بقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري، عن مشروع «إعادة توطين المها الأفريقي (أبو حراب) في موائله الطبيعية في جمهورية تشاد».

وقال الدكتور جابر الجابري، نائب الأمين العام بالهيئة في كلمته خلال افتتاح الفعالية: «منذ إنشائها، لعبت هيئة البيئة - أبوظبي دوراً متميزاً في تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة وفق رؤية حكومة أبوظبي 2030، والتي ركزت على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، حيث نفذت الهيئة خلال السنوات الماضية العديد من البرامج والمشاريع، وحققت الريادة في العديد من المجالات البيئية».