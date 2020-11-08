عملية دقيقة في العمود الفقري لجنين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

نجح فريق طبي متخصص من الكوادر الوطنية، في إجراء أول عملية جراحية دقيقة من نوعها لعلاج تشوه خلقي في العمود الفقري لجنين لم يتجاوز عمره ستة أشهر ولم يتعد وزنه 700 جرام، لتكون دولة الإمارات أول دولة بالمنطقة العربية، يجري هذا النوع من الجراحات الدقيقة والنادرة عالمياً فيها.

وأجريت العملية لأم مواطنة تبلغ من العمر 24 عاماً، وجنينها في شهره السادس والذي كان يعاني تشوهاً في آخر العمود الفقري، واستغرقت العملية نحو 6 ساعات.

وأجرى العملية طبيبان إماراتيان، هما الدكتورة منى تهلك استشاري النساء والولادة والمدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، والدكتور محمد العلماء استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة بدبي، وقادا فريقاً يضم 20 طبيباً وطبيباً مساعداً متخصصاً في التخدير والأطفال الخدج، إلى جانب طاقم التمريض، فيما تابع العملية طبيبان أميركيان وجدا في المستشفى.

وأعلنت «الهيئة»، أنه بإجراء هذه العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح، تكون الدولة انضمت إلى نحو 9 دول حول العام قامت بهذا النوع من الجراحات، مشيرة إلى أنه حتى الآن أجريت جراحات أجنة لنحو 250 حالة حول العالم، أغلبها يعاني تشوهات في الجزء السفلي من العمود الفقري.

وأكدت «الهيئة»، أن الأم والجنين ما زالا تحت الملاحظة في العناية المركزة، وأنهما بخير، وأن الأم ستظل في ضيافة ورعاية مستشفى لطيفة للنساء والأطفال حتى موعد الولادة لضمان توفر أفضل سبل العناية لها ولجنينها.

وقال معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن العملية: «نهدي هذا الإنجاز الكبير إلى قيادتنا الرشيدة، لما توليه قيادتنا الحكيمة من رعاية لجميع الناس، وما توجه به من أجل تحقيق أمن وصحة وسلامة أفراد المجتمع».

وأضاف: «إن نجاح مستشفى لطيفة للنساء والأطفال في إجراء مثل هذه العملية، يُعد إنجازاً عالمياً يضاف إلى رصيد إنجازات دولة الإمارات في مختلف المجالات، كما أنه يمثل في الوقت نفسه سبقاً تاريخياً على المستوى العربي».

وأكد القطامي، أن هذه العملية بداية مهمة لتحقيق المزيد من النجاحات في مثل هذه العمليات الكبرى للأجنة، والتي تقوم بها مستشفيات ومراكز صحية محدودة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن «الهيئة» لن تدخر وسعاً في رفد مستشفياتها ومراكزها الصحية بخبرات طبية مواطنة واعدة، إلى جانب استقطاب أفضل الكفاءات الطبية من الدول الشقيقة والصديقة، كما لن تدخر وسعاً في تزويد جميع منشآتها بأفضل التجهيزات والتقنيات الذكية التي تمكنها من تحقيق إنجازات مماثلة، وخدمة المجتمع وإسعاده والوصول إلى مستقبل صحة أفضل.

ووفق التفاصيل التي أعلنتها «الهيئة» خلال المؤتمر الصحفي على لسان الدكتورة منى تهلك والدكتور محمد العلماء والفريق الطبي للعملية، فقد حضرت إحدى المواطنات (24 سنة) من إمارة الفجيرة إلى مستشفى لطيفة للنساء والأطفال (دبي)، حاملة تقريراً طبياً يفيد بإصابة جنينها -الذي لم يتجاوز تكوينه 6 أشهر- بتشوه خلقي في العمود الفقري.

وأكدت المواطنة ثقتها في إمكانات وقدرات مستشفى لطيفة، وعدم رغبتها في مستشفى آخر، أو السفر إلى الخارج لإجراء العملية المطلوبة لعلاج تشوه العمود الفقري.

وضمن البروتوكولات الطبية العالمية المعتمدة في هيئة الصحة بدبي، بدأ مستشفى لطيفة إجراء جميع الفحوص الطبية للأم والجنين، وقياس المؤشرات الحيوية لكليهما، ومراقبة حالة الأم الصحية وجنينها بأحدث الوسائل والتجهيزات والتقنيات الذكية.

ومن ثم بدأ التخطيط للعملية قبل عشرة أيام، وكانت الخطوة الأولى -وفق البروتوكول- هي تعريف الأم وزوجها بالمخاطر المحيطة بمثل هذه النوع من العمليات، وتفهمت الأم وزوجها ما ردده الأطباء عليهما.

وأكدا ثقتهما في الكادر الطبي لمستشفى لطيفة وإمكانات المستشفى الفائقة، ورغبتهما الشديدة في أن يتولى المستشفى إجراء العملية.

من بين المخاطر المحيطة بالأم والجنين التي أوضحتها الدكتورة منى تهلك، كانت عملية فتح الرحم في هذا الوقت من الحمل (6 أشهر) من دون تهديد لحياة الجنين الذي لم يكتمل نموه بعد، ومن دون حدوث نزف للأم أو انفصال للمشيمة، ومن الخطر أيضاً عملية رد المياه التي تحيط بالجنين في الرحم بعد إجراء العملية.

إلى جانب ذلك، هناك العديد من المخاطر الأخرى التي أوضحها الدكتور محمد العلماء، والمتمثلة في إجراء مثل هذه العملية الدقيقة في عمود فقري لجنين ضئيل الحجم لم يتجاوز وزنه 700 جرام، ويضاف إلى ذلك خطر آخر أكبر، وهو التعامل مع أعصاب دقيقة لدى الجنين لا ترى بالعين المجردة.

وأوضحت الدكتورة منى تهلك أن مستشفى لطيفة بدأ على الفور حصر جميع الوسائل والتجهيزات والتقنيات الذكية اللازمة لإجراء العملية، مع تحديد فريق العمل، وفي ضوء ذلك لزم توافر: تقنيات طبية فائقة لفتح الرحم من دون أدنى مخاطر على الأم والجنين والرحم نفسه، وتقنيات أخرى وأجهزة لمراقبة ضربات قلب الجنين.

كما تم الاطمئنان على توفر جميع الأجهزة ومعدات الجراحة المزودة بـ (ميكروسكوب)، نظراً لدقة العملية وموضعها وحساسية التعامل مع أعصاب الجنين في هذه الفترة من مراحل التكوين.