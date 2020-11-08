«الصحة» تعزز مشاركة الطلبة في صياغة مستقبل صحة الإمارات

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلسة تشاورية افتراضية مع طلبة الجامعات ومجلس الإمارات للشباب والمدارس، بحضور معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس فريق خطة الاستعداد للخمسين، وقيادات من الوزارة، في إطار مبادرات الإشراك المجتمعي لفئة الشباب ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق تصميم الخمسين، كأكبر مشروع للتصميم المجتمعي لتطوير المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية الشاملة للدولة نحو الخمسين عاماً القادمة.

وتضمنت الجلسة النقاشية الافتراضية مواضيع حيوية عدة تهم فئة الشباب في مسار الصحة، ومن أهمها ترسيخ السلوك الصحي في المجتمع، وتعزيز منظومة وقائية وعلاجية تعتمد الخدمات الصحية الذكية، والانتقال إلى نموذج الرعاية الصحية الشخصي المعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتحقيق ريادة الإمارات في المجال الصحي.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس أن الجلسة الافتراضية مع طلبة الجامعات ومجلس الإمارات للشباب والمدارس، في مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة في مسار الصحة ضمن محور المجتمع، كانت مثمرة وغنية بالأفكار الإبداعية والمبتكرة، وشهدت تفاعلاً إيجابياً من المشاركين حول تطلعاتهم ورؤيتهم لمستقبل الدولة، الأمر الذي يثبت أنهم أهلٌ للمسؤولية الوطنية والثقة التي تتوسمها فيهم القيادة لحصد نتائج الاستثمار الطويل في طاقات الشباب والعقول والمواهب، مستفيدين من الإمكانات التي توفرها الدولة لأبنائها الشباب في التأهيل العلمي والتدريب والتطوير، ليكونوا مشاركين بشكل فاعل ومؤثر في التصميم المجتمعي لصياغة الحياة للخمسين عاماً القادمة، ورسم ملامح المستقبل الأفضل لدولة الإمارات.