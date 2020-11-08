«السلامة الغذائية» تخالف 96 منشأة في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي، منذ بداية هذا العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، 17 حملة تفتيشية في منطقة الظفرة، شملت المنشآت الغذائية وعربات بيع الأطعمة؛ بهدف التأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالأنظمة والقوانين والتعاميم الصادرة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 96 مخالفة بحق المنشآت الغذائية، التي لم تلتزم بالتشريعات والقوانين الصادرة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإغلاق 4 منشآت غذائية لم تلتزم بالقوانين والتشريعات الواجب الالتزام بها، واتباعها خلال الفترة نفسها.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنفيذ مجموعة من برامج التوعية للعاملين في قطاع المنشآت الغذائية، وذلك خلال الزيارات التفتيشية اليومية، حيث تتم توعية العاملين بالمنشآت الغذائية بأهم الممارسات الجيدة التي تضمن سلامة الأغذية وتوزيع أدلة الممارسات الآمنة وعمل الورش وملتقيات التوعية، لتطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية؛ بهدف ترسيخ مسؤولية متداولي الغذاء في الالتزام بممارسات واشتراطات السلامة الغذائية.

وتنفذ «الهيئة» مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تم اتخاذها خلال جائحة «كورونا»، وذلك لضمان آمن وسلامة العاملين والمتعاملين مع المنشآت الغذائية، حيث تواصل «الهيئة» على مدار الساعة بتكثيف الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، للتحقق من مدى التزام المنشآت الغذائية بالتعاميم الصادرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره وضمان إنفاذ التشريعات ورفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية والحفاظ على صحة المجتمع.

خلال هذه الزيارات التفتيشية يتم التأكد من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق برامج التعقيم والوقاية، وتقيد العاملين باستخدام أدوات الوقاية اللازمة كالقفازات والكمامات وغطاء الرأس خلال تداول الغذاء والاهتمام بالنظافة العامة، والحفاظ على المسافة الآمنة بين العاملين والمتسوقين، ومراجعة سجلات اللياقة الصحية للعاملين في هذه المنشآت، إلى جانب تعقيم الأسطح الملامسة للغذاء بشكل دوري، والتعقيم المستمر لأدوات نقل الغذاء مثل عربات التسوق.