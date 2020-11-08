نادي الفجيرة العلمي يطور جهازاً لقياس نبضات القلب

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن نادي الفجيرة العلمي الانتهاء من تطوير جهاز قياس نبضات القلب الذي عمله عليه مجموعة من الشباب، بهدف توظيف التكنولوجيا في مساعدة مرضى القلب بطريقة ذكية.

وقال سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي: يحرص النادي على تمكين الشباب المبدعين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، وتسخير كافة الموارد والإمكانات لصنع جيل متميز في خلق ابتكارات جديدة، تساهم في نهضة الوطن، وترك بصمة إيجابية في مختلف المجالات التكنولوجية.

وضم فريق العمل الطالبة فاطمة النقبي وخديجة الهاشمي، والطالبة وعد الزيودي ومريم الظنحاني وسارة الشحي.