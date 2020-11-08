أمطار غزيرة وجريان أودية بمناطق متفرقة من الدولة

مكاتب الاتحاد (إمارات الدولة)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة سقوط أمطار الخير، متفاوتة الشدة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، كما أدت إلى جريان الأودية، حيث تتأثر الدولة بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 40 كم/‏‏‏س مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجمهور وقائدي المركبات من تجنب والابتعاد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، مع توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية من الدولة خلال قيادة المركبات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية والجزر خاصة غرباً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها تصل إلى 30 كم/‏‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما أشار المركز في نشرته الأسبوعية عن الأحوال الجوية، إلى أن الطقس يتوقع أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

كما شهدت أمس مدينة العين هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق واسعة من المدينة وضواحيها مصحوبة برياح أدت لانخفاض في درجات الحرارة.

شهدت مدينة خورفكان ومناطق قدفع ومربح التابعة لإمارة الفجيرة أمطاراً متوسطة، أمس، واستمرت طوال اليوم، صاحبها برق ورعد.

كما أدى هطول الأمطار إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة بصورة واضحة، وظلت السماء ملبدة بالغيوم طوال اليوم، وتجمع المياه في الأودية، وامتلاء الشعاب الجبلية.

من جهة أخرى، أقبل عدد كبير من الأهالي على التجمع في استراحة الرفيصة على سد وادي شي للاستماع بمنظر الأمطار من أعلى السد، إضافة إلى تجمع أعداد كبيرة من المركبات على الطريق الغربي الدائري، حيث يستمتع الأهالي بمنظر الشلالات الجبلية، التي تنحدر من أعالي الجبال إلى مجاري الأودية، علماً أن مدينة خورفكان تضم قنوات تصريف أمطار تنصب في الوادي الرئيسي شرق المدينة، حيث يصرفها إلى البحر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.. وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/‏‏‏ 15 - 25 كم/‏‏‏ س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏س أحياناً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:26 والمد الثاني عند الساعة 17:28 والجزر الأول عند الساعة 10:50 والجزر الثاني عند الساعة 02:02.. وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:08 والمد الثاني عند الساعة 05:14 والجزر الأول عند الساعة 10:28 والجزر الثاني عند الساعة 21:52.

13.7 درجة في «جيس»

شهدت مناطق متفرقة من رأس الخيمة، مساء أمس، هطول أمطار مختلفة الشدة والغزارة، جرت على إثرها الأودية، وأدت إلى انخفاض في درجات الحرارة، وصلت في بعض المناطق إلى 22 درجة مئوية، في المناطق الداخلية والجبلية من الإمارة، كما سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية أقل درجة حرارة رصدت على الدولة صباح أمس على جبل جيس في رأس الخيمة 13.7 درجة مئوية، كما هطلت أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق الشرقية والداخلية.