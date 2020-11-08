الهوية والجنسية: 6 خطوات لإصدار تصاريح الإقامة إلكترونياً

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وانستغرام»، عن 6 خطوات لإصدار تصاريح الإقامة عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae، أو من خلال تطبيقها الذكي ICA UAE eChannels المتوفر عبر تطبيق آبل ستور أو تطبيق الأندرويد في الهواتف الذكية. ولفتت إلى أن الخطوة الأولى، تكون عن طريق التسجيل وإنشاء الحساب للهوية الرقمية أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، وتليها الخطوة الثانية التي تقوم على اختيار خدمة إصدار تصريح إقامة، وتأتي بعد ذلك الخطوة الثالثة، والتي تتم عن طريق تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، وتتبعها الخطوة الرابعة عن طريق تقديم طلب لبطاقة هوية.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للخطوة، بأن الخطوة الخامسة يتم تُنفذيها عن طريق تسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمد، وتليها للخطوة السادسة، والتي تكون بوضع مُلصق الإقامة على جواز السفر، وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة. وناشدت الهيئة المتعاملين بضرورة التأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم تفادياً لتأخير تسليم المعاملة، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة لضمان سرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد، كما ونوّهت بضرورة التأكد من صحة بيانات رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وطريقة التوصيل المدخلين في الاستمارة.