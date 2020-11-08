تحذير من الاستخدام غير القانوني للطائرات الشراعية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة العامة للطيران المدني، حملة التوعية «التزم- تسلم» لتوعية مستخدمي الطائرات الشراعية بقوانين واشتراطات السلامة لضمان أمن وسلامة المستخدمين، والجمهور والممتلكات العامة والخاصة، والحد من الانتشار العشوائي، والاستخدام الخاطئ لهذا النوع من الأنشطة.

وحذرت شرطة أبوظبي الجمهور من استخدام الطائرات الشراعية في المناطق غير المخصصة لها أو من دون ترخيص وفقاً للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 ولوائح الرياضات الجوية الخفيفة، لافتة إلى أنها أعدت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني آلية للبلاغات المتعلقة بالممارسات العشوائية وغير القانونية للرياضات الجوية الخفيفة، وأوضحت أن كل من يتم ضبطه يحال إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

كما نبهت بضرورة ممارسة هذه الأنشطة تحت مظلة أحد الأندية المعتمدة من الهيئة العامة الطيران المدني، وهي نادي أبوظبي للرياضات الخفيفة ونادي الجزيرة في إمارة رأس الخيمة، داعية مستخدمي الطائرات الشراعية ومحبي هذه الأنشطة إلى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للطيران المدني www.gcaa.gov.ae، وذلك للتعرّف على اللوائح والتشريعات، وشروط الأمن والسلامة.