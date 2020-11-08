«تريندز» ينظم «الإخوان المسلمون والإعلام» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، غداً، ندوة عن بُعد تحت عنوان: «الإخوان المسلمون والإعلام: بين الأيديولوجيا والسياسة»، وذلك عبر بث مباشر على قناتي المركز على الإنترنت باللغتين الإنجليزية والعربية. وتعد هذه هي الندوة الثالثة ضمن فعاليات «منتدى الإسلام السياسي السنوي الأول»، الذي دشنه المركز، مؤخراً، ويركز على مناقشة الأبعاد كافة المرتبطة بالمشروع الفكري والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

ويشارك في هذه الندوة نخبة من الخبراء في حركات الإسلام السياسي، منهم عقيل يونس، مدير الأبحاث في «مركز أبحاث إيمان» (IMAN) في ماليزيا، ومحمد الصوافي، مدير إدارة الإعلام البرلماني بالمجلس الوطني الاتحادي، والدكتور باسل بشير، باحث متخصص في دراسات الإسلام السياسي في «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، والدكتور هاني نسيرة، كاتب وخبير سياسي في وحدة البحوث والدراسات في «مركز الأخبار العربية» (Arab News) في مصر، ويوتام فلدنر، مدير تلفزيون ميمري (MEMRI-TV) بإسرائيل، والدكتور نيكولاس رايدر، بروفيسور في دراسة الجريمة المالية في جامعة غرب إنجلترا (West of England) في المملكة المتحدة، والدكتورة نجاة السعيد، باحثة مستقلة في التواصل السياسي والتنمية بالولايات المتحدة الأميركية، والدكتور جوناثان ماتوسيتز، أستاذ مساعد بكلية نيكلسون للاتصالات في جامعة سنترال فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، والدكتورة نهى ميللور أكاديمية وباحثة من المملكة المتحدة.

وستناقش هذه الندوة دور الإعلام في استراتيجية جماعة الإخوان المسلمين، وآليات توظيفه بالشكل الذي يخدم مشروعها الفكري والسياسي، وذلك من خلال محاور عدة، أولها الملامح والأهداف المعلنة والخفية للخطاب الإعلامي للإخوان المسلمين. وثانيها ازدواجية الخطاب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، وثالثها الأجنحة الإعلامية للإخوان: التمويل ومصادر الدعم، ورابعها الإخوان والإعلام الرقمي: بين التوظيف والتأثير، وخامسها مستقبل الخطاب الإعلامي للإخوان المسلمين.