تفعيل حملة «لإنسان مصان الكرامة» برأس الخيمة

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن اختيار مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، كأول منصة خارج إمارة دبي لتفعيل حملة التوعية (لإنسان مصان الكرامة)، والتي تندرج ضمن مبادرة تثقيف الفئات الأكثر عرضة بالاتجار بالبشر.

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك، من خلال فعالية حضرها الأستاذة خديجة محمد العاجل مدير مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة ومن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وشمس المهيري مدير إدارة التثقيف في المؤسسة وخدمة المجتمع. وفريدة المالكي مدير الاتصال المؤسسي والشراكات بالإنابة، وغاية الحبتور مدير البرامج والتثقيف المجتمعي، والشفه بكري إخصائي أول برامج تثقيف، وذلك في مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة.

وتضمنت الفعالية توزيع منشورات توعية بعشر لغات مختلفة، تستهدف شرائح العمال والعاملات في كافة أنحاء الدولة لنشر الوعي بجرائم الاتجار بالبشر.