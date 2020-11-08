17960 بلاغاًً لـ «عين الشرطة» في دبي

دبي (الاتحاد)

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن 17 ألفاً و960 متعاملاً قدموا بلاغاتهم عبر خدمة «عين الشرطة» التي توفرها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي، خلال العشرة الأشهر الماضية، «منذ بداية العام الجاري إلى الأول من أكتوبر».

وأثنى الرزوقي على إقبال أفراد المجتمع على تقديم بلاغاتهم ومختلف معاملاتهم عبر الخدمات المتنوعة التي توفرها شرطة دبي على التطبيق الذكي، مؤكداً أن خدمة «عين الشرطة» تعتبر إحدى الخدمات التي توفرها شرطة دبي على تطبيقها وتهدف إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.