هطول أمطار الخير على الفجيرة وخورفكان وكلباء

هطلت أمطار على المناطق الشرقية من الدولة في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها ومدينتي خورفكان وكلباء، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة. وأدت الأمطار إلى جريان الوديان والشعاب، وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة، إلى جانب تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة.

وتركزت الأمطار الغزيرة على مناطق داخل مدينة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة ومسافي والبثنة ومربح وقدفع وتم إغلاق شارع يبسه بالاتجاهين.

فيما شهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان، وتجمع المياه بكميات كبيرة على الطرقات والأماكن المنخفضة، وبادرت شرطة الشارقة والدفاع المدني من جانبها إلى تنظيم السير وسحب المياه المتجمعة.

وفي مدينة كلباء، تراوحت الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، وأدت إلى جريان الوديان في المنطقة، فيما شهد طريق وادي الحلو هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

ودعت شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال الأجواء الماطرة التي تشهدها بعض مدن إمارة الشارقة على الساحل الشرقي.



