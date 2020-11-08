الإمارات تسجل إنجازاً طبياً بعملية دقيقة في العمود الفقري لجنين

سجلت دولة الإمارات إنجازاً طبياً مذهلاً على مستوى المنطقة العربية بعد أن نجح فريق طبي متخصص في إجراء أول عملية جراحية دقيقة من نوعها لعلاج تشوه خلقي في العمود الفقري لجنين لم يتجاوز عمره ستة أشهر، ولم يتعدّ وزنه 700 غرام.

أعلنت عن ذلك هيئة الصحة بدبي في مؤتمر صحفي عقدته في مقرها، اليوم، حيث أكدت أن مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، أحد مستشفيات الهيئة الرائدة عالمياً في تخصص النساء والولادة، قد تمكن من إجراء العملية الجراحية لحالة تشوه في العمود الفقري لجنين، والتي تُعد من الحالات النادرة على مستوى العالم.

وقالت الهيئة إن العملية الدقيقة التي استغرقت قرابة 6 ساعات متواصلة أجراها طبيبان إماراتيان هما الدكتورة منى تهلك استشاري النساء والولادة والمدير التنفيذي لمستشفى لطيفة والدكتور محمد العلماء استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى راشد التابع للهيئة، منوهة بأنهما قادا فريقاً يضم 20 طبيباً وطبيباً مساعداً متخصصاً في التخدير والأطفال الخدج إلى جانب طاقم التمريض فيما تابع العملية طبيبان أميركيان تواجدا في المستشفى.

وأهدى معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي هذا الإنجاز الكبير إلى قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما يولونه من رعاية لجميع الناس وتوجيهاتهم الهادفة لتحقيق أمن وصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتقدم معاليه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لدعم سموه الدائم لجهود الهيئة والقطاع الصحي في دبي بوجه عام، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، لمتابعة سموه الحثيثة لأعمال التطوير والتحولات المهمة التي تشهدها الساحة الطبية في دبي.

وأكد معاليه أن نجاح مستشفى لطيفة للنساء والأطفال في إجراء مثل هذه العملية يُعد إنجازاً عالمياً يضاف إلى رصيد إنجازات دولة الإمارات في مختلف المجالات كما أنه يمثل في الوقت نفسه سبقاً تاريخياً على المستوى العربي وبداية مهمة لتحقيق المزيد من النجاحات في مثل هذه العمليات الكبرى للأجنة والتي تقوم بها مستشفيات ومراكز صحية محدودة على مستوى العالم.



