برعاية رئيس الدولة.. «أديبك 2020» ينطلق افتراضياً غداً بمشاركة قادة قطاع الطاقة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. تنطلق غداً فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2020» افتراضياً وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم.

ويبدأ «أديبك» 2020 أضخم ملتقى عالمي للجهات الفاعلة في قطاع النفط والغاز فعالياته وسط متابعة صناع القرار والأسواق العالمية حول العالم لأبرز التحليلات الدقيقة والرؤى المعمقة التي سيشهدها وتتطرق إلى آفاق تعافي القطاع في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

ويشارك حوالي 10 آلاف خبير من أكثر من 100 دولة في برنامج فعالية أديبك الافتراضية 2020، ويضم المعرض والمؤتمرات الافتراضية الاستراتيجية والفنية المصاحبة له إضافة إلى برنامج جوائز أديبك، والذي يقام خلال حفل افتراضي للمرة الأولى منذ عشرة أعوام فيما تقدم أكثر من 100 شركة عروضاً افتراضية، لما لديها من حلول مبتكرة جرى تصميمها لتلبية الاحتياجات الملحة لقطاع الطاقة سريع التحول.

يأتي الابتكار والفهم على رأس قائمة أولويات المؤتمر الاستراتيجي لفعالية أديبك 2020 والمؤتمر الفني الافتراضي المصاحب له، واللذين يشكلان أضخم منصة إلكترونية لتبادل المعارف في القطاع، لا سيما وأنهما سيستضيفان أكثر من 700 متحدث، ويزخران بأكثر من 100 ساعة من المحتوى القيم.

يضم «مؤتمر أديبك الافتراضي الاستراتيجي» نخبة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع في حين يتطرق المؤتمر الافتراضي الفني الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول إلى التطورات والحلول المتاحة لعمليات التنقيب والإنتاج والنقل، وذلك من خلال 115 جلسة تغطي 17 مجالاً، ويمكن متابعتها بشكل مباشر وعند الطلب عبر الإنترنت.

ويتناول مؤتمر أديبك الفني الافتراضي، من خلال محاوره الستة مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بعمليات تكرير النفط الخام ومعالجة وتنقية الغاز الطبيعي الخام، والتي ستسهم بدورها في تعزيز نمو وتطور عمليات التكرير والعمليات البتروكيماوية الاعتيادية.

وفي أعقاب مراسم افتتاح الفعالية التي تجري يوم غد، ستقدم فعالية أديبك الافتراضية 2020 أيضاً عشر جوائز ضمن النسخة الجديدة والموسعة من جوائز أديبك، والتي تضم أربع فئات جديدة لجوائز هذا العام، وخصصت لتكريم الجهات الأفضل ضمن فئتها في قطاع النفط والغاز العالمي.

ويشمل الحفل وللمرة الأولى جوائز مثل جائزة أفضل إنجاز لمدى الحياة في القطاع، وجائزة أفضل شركة ناشئة في القطاع، وجائزة أفضل شركة في مجال التميز التشغيلي، وجائزة أفضل مزود لحلول التغير المناخي في العام.

ومن جانبه، قال سيبيشن توماس المدير العام لشركة مرجان للإنماء الصناعي ذراع النفط والغاز التابعة لمجموعة الفهيم الإماراتية: إن أزمة «كوفيد-19» طالت جميع القطاعات حول العالم، وأجبرت العديد من شركات النفط والغاز على التكيف مع الوضع الاستثنائي الراهن لاستمرارية الأعمال.. مشيراً إلى أن العديد من الدراسات تتوقع نمواً ضخماً في المستقبل المنظور في ظل تطوير نماذج أعمال مرنة، من شأنها ضمان القدرة على الاستمرارية، وتخطي الظروف الطارئة الراهنة.

وتسهم الحلول المبتكرة في تطوير منتجات وخدمات متفوقة لا تضاهى من أجل تحقيق القدر الأقصى الممكن من الإنتاجية والقيمة، عبر تطوير برامج وتقنيات جديدة لطرح حلول فعالة، من حيث التكلفة في مجالات محددة ضمن قطاع استكشاف وإنتاج النفط ومصادر الطاقة المتجددة وأنظمة موثوقية المعامل وسلامة الأصول.

وتعتزم العديد من الشركات المحلية والعالمية المشاركة في أديبك 2020 التطرق إلى أحدث ابتكاراتها المخصصة لمواقع العمل والحوادث، وقدرتها على توفير التغذية الراجعة في الوقت الفعلي، إضافة إلى اعتماد حلول التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتها إلى الحد الأمثل، ورفع سوية خططها وزيادة أرباحها ضمن قطاع النفط والغاز.



