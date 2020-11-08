شبكة أبوظبي الإذاعية تطلق باقة من البرامج المتنوعة عبر أثير محطاتها وتطبيقها الإلكتروني

أعلنت شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لأبوظبي للإعلام عن دورتها البرامجية الجديدة للأشهر الثلاثة المقبلة، والتي تضم باقة من الأعمال المتنوعة تجمع بين البرامج الترفيهية والاجتماعية والحوارية، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي للإعلام التي تركز على تقديم محتوى ترفيهي يلبي مختلف اهتمامات المستمعين وتطلعاتهم.

وراعت شبكة أبوظبي الإذاعية في دورتها البرامجية اختيار مجموعة من البرامج التي تغطي كافة جوانب الحياة بأسلوب تفاعلي، إلى جانب تسليط الضوء على آخر المستجدات المحلية والعالمية بما يدعم مساعيها الرامية للوصول إلى أكبر شريحة من المستمعين والتفاعل معهم عبر المنصات الرقمية.

وتبث إذاعة "أبوظبي اف ام" ثلاثة برامج رئيسية، من بينها البرنامج الجديد "رياضة مكس"، بجانب برنامجي "استديو 1" و"صوت الملاعب" .

تتميز إذاعة إمارات أف أم في دورتها البرامجية الجديدة بتنوع برامجها ومحتواها الهادف والترفيهي الذي يلبي تطلعات الجمهور بمختلف تفضيلاته، حيث خصصت خمسة برامج تقدم بشكل حصري على التطبيق الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للإذاعة، وذلك لتقديم محتوى مميز يتماشى مع التغيرات المتسارعة لتفضيلات المستمعين، لتصبح أول محطة تطلق هذه البرامج على مستوى الإذاعات في الإمارات، ومن بين البرامج التي ستبث في الدورة البرامجية الجديدة، "أحلى صباح" و"محطات الظهيرة" و"أحلى مسا" و"عقة بحر" .

وخصصت "ستار أف أم " خمسة برامج تبث بشكل مباشر عبر أثير الإذاعة وتطبيقها الرقمي، حيث تضم ثلاثة برامج تبث خمسة مرات في الأسبوع وبرنامجين يبثان ثلاث مرات في الأسبوع، وهي برامج "صباحو" و"فنون أفترنون" و"لايف أت فايف" ومن بين البرامج الأسبوعية، تبث الإذاعة برنامج "أحلى طريق" وبرنامج "سبورت أكشن" .

وتبث إذاعة القرآن الكريم خمسة برامج مباشرة خلال الدورة البرامجية الجديدة منها برنامج "صباح النور" و"في رياض تلاوة" و"يستفتونك" و"فاعل خير" و"اسأل طبيبك" .