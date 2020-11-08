أستاذ في جامعة أبوظبي يحصل على براءة اختراع أميركية عن نظام هجين لتوليد الطاقة

حصل الدكتور أنس الطرابشة الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب بكلية الهندسة في جامعة أبوظبي على براءة الاختراع الأميركية تحت رقم " US20180372073A1-15/995,760" عن نظام توليد طاقة هجين ومعدل يعتمد على الرياح والطاقة الكهروضوئية حيث يمزج النظام بين مصادر طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية في نظام واحد ليكون بديلا للأنظمة الهجينة التقليدية لهذين المصدرين من الطاقة.

ويقدم النظام الجديد - الذي تم اختباره في مختبرات جامعة أبوظبي - فكرة مميزة ورائدة في دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في نظام ذاتي واحد يعمل على تحسين معدلات حصاد الطاقة الشمسية حيث يمكن للنظام إنتاج الطاقة خلال النهار وفترة الليل وكذلك يمكن استخدامه كمحطة شحن صغيرة للطائرات بدون طيار والأنشطة المتصلة خارج الشبكة ومن بين العديد من الفوائد التي يوفرها النظام هو أنه يقي الخلايا الشمسية من الارتفاع العالي لحرارتها الأمر الذي يحافظ على فعالياتها وكفاءتها.

ويقدم النظام المقترح جملة من المميزات بما في ذلك حجمه الصغير كما يساهم دوران الخلايا الكهرضوئية في تبريدها بشكل منتظم ما يقلل من تكون الغبار على الخلايا الشمسية.

ويتميز النظام بسهولة تطبيقه كما أنه يعمل عند معدلات سرعة رياح منخفضة ما يسهم في رفع مستويات توليد الطاقة.

وأعرب الدكتور أنس الطرابشة عن خالص شكره وامتنانه لجامعة أبوظبي على دعمها المتواصل وتوفيرها للموارد والأدوات اللازمة من خلال مرافقها البحثية المتميزة طوال مدة تطويره لهذا المشروع خلال الأعوام الأربعة الماضية.

كما أعرب عن اعتزازه بحصوله على هذا التكريم العالمي المهم.. مؤكدا تطلعه قدما أن يساهم هذا الاختراع في إثراء جهود دولة الإمارات الحثيثة في قطاع الطاقة المتجددة وتقديم حلول مبتكرة تعود بالنفع على المجتمع ككل".

من جهته قال الدكتور حمدي الشيباني عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: "سعداء بالإنجازات المتميزة التي يحققها أعضاء الكوادر التدريسية في جامعة أبوظبي وفخورون باختراع الدكتور أنس متطلعين إلى تحقيقه نقلات نوعية هامة في قطاع البيئة والطاقة في الإمارات".

وأضاف: "نحن في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي نجدد التزامنا ببناء بيئة أكاديمية تحتضن روادا مؤثرين ومبتكرين يقدمون أمثلة حية لطلبتنا ويساهمون في مواصلة مهمتنا القائمة على تخريج جيل متعلم ومتميز يمضي قدما بتولي المناصب القيادية البارزة في المستقبل".