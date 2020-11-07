سيف بن زايد: علاقات الإمارات والمغرب تزداد متانة وتألقاًً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن عراقة العلاقات الممتدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه الملك الحسن الثاني، رحمه الله، تزداد متانة وتألقاً بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «عراقة العلاقات الممتدة منذ عهد الشيخ زايد وأخيه الملك الحسن الثاني رحمهما الله تزداد متانة وتألقاً اليوم بين سيدي الشيخ محمد وجلالة الملك محمد السادس الله يحفظهم، ومشاركة سيدي الشيخ محمد بالمسيرة الخضراء عام 1975 يتوجها افتتاح القنصلية الإماراتية بمدينة العيون تأكيداً للتضامن والأخوة».