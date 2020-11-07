محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات وأميركا تربطهما علاقات صداقة تاريخية راسخة

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس المنتخب الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما بالانتخابات الأميركية الرئاسية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»: «تهانينا للرئيس المنتخب الـ46 للولايات المتحدة الأميركية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما بالانتخابات الأميركية الرئاسية.. علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة.. وتمنياتنا لهذه العلاقة المزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق، الإمارات وأميركا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة».