تحدي القراءة العربي يعلن أبطاله في المغرب ولبنان

دبي (الاتحاد)

سمّى تحدّي القراءة العربي بطليه على مستوى المغرب ولبنان، وذلك عقب اختتام تصفيات دورته الخامسة على المستوى الوطني في البلدين العربيين، تمهيداً للسباق الأخير بين أبطاله من 52 دولة مشاركة على لقب هذا العام.

وفازت بلقب بطل الدورة الخامسة من تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة المغربية، الطالبة سارة الضعيف من ثانوية ابن سليمان الروداني التأهيلية من أصل 1.595.164 طالباً وطالبة من 9.644 مدرسة من مختلف مناطق المملكة شاركوا في التحدي تحت إشراف 14.200 مشرف ومشرفة.

فيما نالت لقب بطل الدورة الخامسة من تحدي القراءة العربي على مستوى لبنان الطالبة رهف يوسف السيد أحمد من الصف الثاني الثانوي علوم بثانوية الإمام الجواد بالبقاع من أصل 10.638طالباً وطالبة شاركوا من 197مدرسة بدعم من 197 مشرفاً ومشرفة.

وتعاونت «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، المنظِمة لتحدي القراءة العربي، مع وزارتي التربية والتعليم في كلٍ من المغرب ولبنان، لضمان توفر الحلول الرقمية للطلبة في ظل ظروف التعلّم عن بُعد التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وعلى مستوى المغرب، حصل الدكتور خالد لبكيري من مدرسة الداخلة واد الذهب على لقب المشرف المتميز، ونالت مدرسة السعادة للتعليم المدرسي الخصوصي من منطقة فاس - مكناس التعليمية لقب المدرسة المتميزة لتحدي القراءة العربي في دورته الخامسة.

وفي لبنان، نالت مدرسة ابتدائية علي بن أبي طالب من منطقة بيروت التعليمية لقب المدرسة المتميزة على مستوى المدارس المشاركة في تحدي القراءة العربي من مختلف المناطق اللبنانية.

وضمت قائمة العشرة الأوائل إلى جانب بطلة التحدي على مستوى المغرب، كلاً من حاتم الزيدي من ثانوية محمد بن الحسن الوزاني الإعدادية، وآية عنبر من مؤسسة الرياض، ومريم انقيري من ثانوية سيدي محمد بن عبدالله الإعدادية، وخولة الفلاحي من ثانوية كشكاط التأهيلية، وريان السبعاوي من ثانوية بدر الإعدادية، وسميرة عشاقي من ثانوية محمد بلحسن الوزاني التأهيلية، ومينة بومهدي من ثانوية النصر التأهيلية، وياسمين العينوس من ثانوية جمال الدرة التأهيلية، وعامر حدجي من ثانوية ابن عبدون الإعدادية.

أما قائمة العشرة الأوائل في لبنان، فضمت إلى جانب بطل التحدي، كلاً من زهراء هاشم فحص من الصف الثاني ثانوي بثانوية المصطفى، وفاطمة غسان حسون من الصف الثاني ثانوي بثانوية طرابلس الحدادين الرسمية للبنات، وريمي ربيع فاخوري من الصف السادس الابتدائية بابتدائية علي بن أبي طالب، وقاسم علي محمود من الصف الثاني ثانوي علوم من ثانوية الصرفند الرسمية، وزينب محمد سبيتي من الصف الثالث الثانوي علوم من ثانوية المصطفى، وسجا حسن جابر من الصف الأول الثانوي من ثانوية المصطفى، ويارا فادي إبراهيم من الصف الثاني الثانوي علوم بثانوية عمشيت الرسمية، وحمزة عدنان درة من الصف الثامن أساسي بثانوية البشائر، وفرح مهدي مشيك من الصف الثاني الثانوي علوم بثانوية الإمام الجواد، وآية محمد الخطيب من الصف الخامس أساسي بثانوية الإمام الجواد.

وتم الإعلان عن نتائج تصفيات التحدي على مستوى المغرب ولبنان ضمن فعاليتين رقميتين، بمشاركة معالي سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، ومعالي الدكتور طارق مجذوب، وزير التربية اللبناني، وسعادة منى الكندي، أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي، وعدد من المختصين والعاملين على تنفيذ المبادرة.

وقال معالي سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية: «إن فكرة التحدي هذه تروم غرس حب القراءة في نفوس الناشئة المغربيين والعرب، من خلال تنمية مهارات التعلم الذاتي والتحليل والتفكير الناقد وتعزيز الوعي الثقافي واكتساب المعارف، وتقوية الشعور الوطني والعربي والسلوك المدني لديهم».

مشاركة مكثفة

وقالت منى الكندي، الأمين العام لمبادرة تحدي القراءة العربي: «المشاركة المكثفة لأبنائنا من المملكة المغربية ولبنان في تحدي القراءة العربي الذي رسخ موقعه، بصفته المبادرة القرائية الأكبر عالمياً، لترسيخ ثقافة المطالعة وتعزيز مكانة اللغة العربية وإثراء المحتوى العربي وبناء هوية ثقافية متميزة للأجيال الصاعدة، ومد جسور التواصل والانفتاح على ثقافات العالم، دليل على شغفهم بالمعرفة وحرصهم على اكتساب تجارب جديدة واستكشاف آفاق علمية وثقافية أرحب».