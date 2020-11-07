محمد بن راشد يهنئ بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما بالانتخابات الأميركية الرئاسية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما بالانتخابات الأميركية الرئاسية.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تهانينا للرئيس المنتخب الـ46 للولايات المتحدة الأميركية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهم بالانتخابات الأميركية الرئاسية. علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة.. وتمنياتنا لهذه العلاقة المزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد».