«تنمية المجتمع» تعقد سلسلة حلقـات تصميم «الخمسين»

دبي (وام)

تنظم وزارة تنمية المجتمع، اعتباراً من اليوم وعبر تقنية الاتصال المرئي، سلسلة من الحلقات النقاشية تستمر حتى نهاية الأسبوع، لبحث مستقبل العمل الاجتماعي والرؤية التنموية للخمسين عاماً المقبلة، وذلك في إطار مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي تشرف عليه اللجنة العليا للاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتشارك معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وموزة الأكرف، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وحصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وعدد من المستشارين ومديري الإدارات والمختصين في المجالات التنموية المستهدفة.

وتواصل وزارة تنمية المجتمع مهامها الاستشرافية لمستقبل العمل الاجتماعي والرؤية التنموية لـ 6 فئات رئيسة في المجتمع هي: الأسر المنتجة والمسؤولية المجتمعية وأصحاب الهمم والتطوع وكبار المواطنين والأسرة، وذلك ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، وفق رؤية تقوم على إشراك أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في تصميم مستقبل دولة الإمارات لوضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً التالية.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، حرص وزارة تنمية المجتمع على ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التنموية والاستشرافية لمستقبل مختلف الفئات المجتمعية التي تستهدفها الوزارة، بما يقود إلى إيجاد واقع تنموي مستدام وجودة حياة أفضل للجميع، وهو ما ترسّخه رؤية الخمسين وسلسلة الورش والحلقات التي تخصّ الأسرة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتطوعين.

وقالت معاليها: إن فرق العمل في الوزارة مستمرة في تجسيد الرؤية الاستشرافية التي تحدد ملامح «مجتمع 2071» من خلال مجموعة فئات ومحاور ورؤى وتوصيات ضمن مسار المجتمع من خطة الخمسين، بما يعزز القيم، ويجسد الهوية الوطنية للأسرة الإماراتية، ويرتقي بعطاء الأسرة الإماراتية في مجتمع متماسك ومتلاحم، مشيرة معاليها إلى أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي في إطار مسار المجتمع، وضمن رؤية تكاملية لمختلف القطاعات الشريكة في نهضة وريادة دولة الإمارات، من أجل تصميم مستقبل أفضل قائم على أساس تنمية نوعية تحقق جودة حياة المجتمع، في إطار مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».