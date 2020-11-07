حميد النعيمي يصدر قراراً بتعيين مدير عام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان

عجمان (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قراراً أميرياً، بتعيين المستشار عبد الرحمن علي حميد سعيد الشامسي مديراً عاماً لدائرة الشؤون القانونية في حكومة عجمان.

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه.

ويشغل عبد الرحمن علي حميد سعيد الشامسي حالياً المستشار القانوني لإمارة عجمان ونائب رئيس لجنة التشريعات.

يذكر أن عبد الرحمن علي حميد سعيد الشامسي تخرج في كلية الشريعة والقانون من جامعة الإمارات عام 1988، وحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي من الجامعة الأميركية في واشنطن.. وعمل عضواً في السلطة القضائية خلال الفترة 1988 إلى 1996، كما عمل في المجلس الوطني الاتحادي من 1996 إلى 2016 كمستشار قانوني للمجلس.