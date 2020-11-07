أمطار متفرقة على مناطق بالدولة

عائشة الكعبي (المنطقة الوسطى)

شهدت المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحياناً، وذلك مع تكوّن السحب الركامية والرياح النشطة والقوية والتي عملت على إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق الشرقية.

وهطلت أمس أمطار غزيرة إلى متوسطة، وتركزت بصورة خاصة على المناطق الجبلية في منطقة شوكة والمنيعي التابعة لإمارة رأس الخيمة، فيما شهدت المناطق التالية امتداداً من مليحة والمدام والند والفاية وفلي التابعة لإمارة الشارقة، هطول أمطار متوسطة.

وأدى هطول الأمطار إلى جريان الأودية والشعاب في أماكن متفرقة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، ما يبشر بهطول أمطار في الساعات القادمة.