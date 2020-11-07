بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تطلق مجموعة من المها العربي في محمية الحبارى

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة، مؤخراً، مجموعة جديدة من المها العربي في محمية الحبارى، التي تديرها «الهيئة» وتقع في منطقة الظفرة وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 774 كيلومتراً مربعاً. وتعتبر هذه المجموعة الأولى ضمن 100 رأس سيتم إطلاقها على مراحل داخل المحمية.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة لإعادة توطين المها العربي وتعزيز أعدادها في البرية، ويأتي ضمن برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي الذي تشرف عليه هيئة البيئة - أبوظبي، ويهدف إلى إطلاق المها العربي في بيئاته الطبيعية داخل محميات واسعة ضمن المناطق التي كانت تعيش فيها في السابق، وتكوين قطعان متنامية قادرة على الاعتماد على ذاتها والتجول بحرية في مواطنها الطبيعية في ظل إدارة فعالة وخطة حماية طويلة الأمد.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن «إطلاق المها العربي في البرية يشكل لحظة فخر لنا، حيث تلتزم الإمارة بالمحافظة على الحياة البرية وعلى الأنواع المهددة بالانقراض»، مشيراً إلى أن «جهود إعادة توطين المها العربي انطلقت في مدينة العين في عام 1968، حين أصدر المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب، الله ثراه، توجيهاته لوضع برامج لحماية المها العربي وإكثارها في الأسر لحمايتها من الانقراض ولإعادة توطينها في الأسر، والتي استمرت مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برنامجاً لإعادة توطين المها العربي في عام 2007، الذي يعتبر جزءاً من رؤية حكومة أبوظبي لتكوين قطيع إقليمي يرفد جميع برامج إعادة توطين المها العربي في دول الانتشار».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أنه وخلال السنوات الماضية ساهمت دولة الإمارات، وتحديداً برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي، في لعب دور محوري في حماية المها العربي والمحافظة عليه من الانقراض، وتعزيز أعدادها في البرية، مما أثمر عن تغيير حالتها في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة من «مهددة بالانقراض» إلى «معرضة للانقراض» في عام 2011 والذي يعتبر من أهم الإنجازات في مجال إعادة توطين الأنواع على المستوى العالمي».

برنامج إكثار

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي، إنه وفي إطار برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي، قامت «الهيئة» على مدى السنوات الماضية بتنفيذ برنامج إكثار وإعادة إطلاق المها العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إطلاق المها في محمية المها العربي، التي تضم اليوم نحو أكثر من 800 رأس تعيش حرة طليقة داخل حدود المحمية.

وأضافت: «كما تم إطلاق مجموعات من المها العربي في محمية قصر السراب، واليوم يُعد البرنامج من أنجح برامج المحافظة على الأنواع في العالم، حيث ساهم في زيادة أعدادها في مناطق انتشارها، بما في ذلك زيادة أعدادها في دولة الإمارات التي تحتضن اليوم ما يزيد على 10 آلاف رأس، 5000 منها في إمارة أبوظبي، وهي أكبر مجموعة من المها العربي في العالم».

وأكدت الدكتورة شيخة الظاهري، أن «الهيئة» تلتزم بالمحافظة على المها العربي على المستوى الإقليمي، حيث لم يقتصر تنفيذ خطة إكثار وإعادة إطلاق المها العربي على دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل امتدت لتصل إلى سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم إطلاق المئات منها ضمن مدى انتشارها الطبيعي والتاريخي.

ونوهت بأنه وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين «الهيئة» والجمعية الملكية لحماية الطبيعة حول مشروع تطوير قطيع حيوي من المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية - المملكة الأردنية الهاشمية سيتم إطلاق 60 رأساً من المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية، وضمان تأقلمها مع بيئة المنطقة، كما تستضيف «الهيئة» الأمانة العامة لصون المها العربي، التي تأسست في عام 2001 كمبادرة إقليمية منبثقة عن اللجنة التنسيقية لصون المها العربي، وهدفها تنسيق وتوحيد جهود صون المها العربي في دول الانتشار في منطقة شبه الجزيرة العربية من خلال تنفيذ استراتيجية إقليمية لإيجاد مجموعات مستدامة من المها العربي حرةً وطليقة ضمن نطاق انتشارها التاريخي.

وأكدت «أن (الهيئة) تحرص على توفير تنوع جيني عالٍ ضمن مجموعة الإطلاق، حيث قامت باتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس (القطيع العالمي) للمها العربي في مركز دليجة لإدارة الحياة البرية في أبوظبي لضمان استدامة واستمرار الأجيال القادمة من المها العربي وحماية أعداده من المؤثرات السلبية للتزاوج الداخلي على المدى البعيد».

يذكر أن محمية الحبارى تأسست في عام 2008 بهدف حماية المواطن الطبيعية الملائمة لتربية الحبارى. وتحتضن المحمية العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية المهمة محلياً وعالمياً، وتخضع محمية الحبارى لإدارة هيئة البيئة أبوظبي، حيث تقوم بالإشراف على العديد من المشاريع في هذه المنطقة، بما في ذلك مشروع حماية طيور الحبارى المهاجرة من الانقراض، حيث تعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض ضمن اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وتقع محمية الحبارى في منطقة الظفرة، وتبلغ مساحتها حوالي 774 كيلومتراً مربعاً وهي مسيجة بالكامل. وتضم البيئات الرئيسية في المحمية المسطحات الرملية والسهول الحصوية والسبخة والكثبان الرملية الصغيرة عموماً، وتتكون من الرمال الضارب لونها إلى البياض في معظم المناطق. توجد أيضاً الغابات المزروعة ضمن حدود المحمية وتكمن أهميتها بأنها من أول المواقع التي تم تسجيل تعشيش لطائر الحبارى فيها.