«بلقيس» تتربع على عرش الحقايق في مهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نجحت «بلقيس» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان في التربع على عرش منافسات الحقايق لأصحاب السمو الشيوخ، بعد أن أحرزت المركز الأول، ضمن مزاينة الظفرة المقامة ضمن منافسات مهرجان الظفرة الذي شهد حضوراً كبيراً من المشاركين ومنافسات قوية من أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج العربي.

وشهد معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، إعلان النتائج التي تمت في المنصة الرئيسية دون تكريم الفائزين، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

ودعت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة المشاركين الراغبين في خوض منافسات فئتي الحقايق والمفاريد مجاهيم، إلى التسجيل يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، على أن تبدأ أولى المنافسات يوم الخميس القادم لفئة المفاريد مجاهيم، طبقاً للجدول المعد لذلك، والذي يتضمن أسبوعاً للمحليات وآخر للمجاهيم.

منافسات قوية من أشهر ملاك الإبل

وكانت منافسات شوط الحقايق لأصحاب السمو الشيوخ، قد شهدت منافسة قوية قبل أن تحسم لجنة التحكيم النتائج، وتعلن فوز «بلقيس» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت «سلهوده» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، واحتلت المركز الثالث «الشاهينية» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الرابع «المزوي» لمالكها الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، والمركز الخامس «مصيحة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل عام - محليات، حازت المركز الأول «غير» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «رسا» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، وحلت في المركز الثالث «لافيه» لمالكها حمد خلفان سيف المعولي، وكان المركز الرابع من نصيب «العزره» لمالكها مسعود سعيد سعيد هذلول الهاجري، في حين جاءت في المركز الخامس «جذابة» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي.

أما في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح، للشركاء، فقد حازت المركز الأول «العاصمة» لمالكها بدر ناصر حمد خلفان المعولي، بينما جاءت في المركز الثاني «ود» لمالكها هداف رضوان عيضه المنهالي، وحلت في المركز الثالث «صوغه» لمالكها حسين سالم سعيد علي المحرمي، وكان المركز الرابع من نصيب «مسقط» لمالكها تركي سعيد عبدلله سليم المعمري، في حين جاءت في المركز الخامس «صدارة» لمالكها مبارك سلطان عبيد هياي المنصوري.

وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل رئيسي، محليات، حازت المركز الأول «مكيده» لمالكها عبدلله صالح جابر القمدة العامري، بينما جاءت في المركز الثاني «الظبي» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وحلت في المركز الثالث «بحور» لمالكها فهد مبارك علي الساعدي، وكان المركز الرابع من نصيب «نبأ» لمالكها صقر ناصر سالم المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس «الشاهينية» لمالكها سعيد بن راشد بن سلطان بن محمد المنعي.